Združeno kraljestvo: državna pomoč za gospodarstvo tudi v roke bogatašem

Vlada je prejšnji mesec razkrila, da je decembra za državno pomoč zaradi covida-19 zaprosilo 750.000 podjetij. V javnost so pozneje pricurljali podatki, da so na seznamu prejemnikov pomoči med drugim nekdanji britanski premier Tony Blair in njegova soproga Cherie Blair ter golf igrišča v lasti nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa . Zdaj pa britanski Guardian poroča, da so za pomoč zaprosila tudi številna podjetja, ki so v lasti nekaterih najbogatejših ljudi na svetu.

Britanska vlada se je znašla pod plazom kritik zaradi domnevnega razsipavanja z denarjem v okviru protikoronske pomoči, ki je namenjena podjetjem za ohranjanje delovnih mest v času, ko so ta morala začasno zapreti svoje dejavnosti. Opozicijski poslanci že dalj časa opozarjajo na netransparentnost in nekritičnost pri podeljevanju pomoči, ki je prvenstveno namenjena za kritje stroškov delavcem, ki so na čakanju na delo.

Med prejemniki pomoči so tudi luksuzna trgovska hiša Harrods, ki je v lasti katarskega sklada, in hoteli Ritz, v lasti svaka katarskega voditelja. Podjetji sta decembra zaprosili za skupno kar tri milijone funtov (3,5 milijona evrov) državne pomoči. Potem so tu še štirje člani savdske kraljeve družine, ki so preko svojih štirih podjetij zaprosili za okoli 55.000 funtov (64.000 evrov) pomoči. Na seznamu so tudi podjetja, ki so v lasti dubajske vlade in šejka Mohammeda bin Rašida al-Maktouma.

Za pomoč za svoja podjetja so zaprosili še številni britanski milijarderji, tudi takšni, ki svoja premoženja skrivajo v davčnih oazah. Med njimi je Jim Ratcliffe, nekoč najbogatejši Britanec, ki je za svoja dva hotela in modno podjetje decembra dobil okoli 175.000 funtov (203.800 evrov) pomoči. Na seznamu sta dve podjetji v lasti multimilijonarja Lorda Ashcrofta, sicer velikega finančnega podpornika britanske konservativne stranke in njen nekdanji predsednik, ki sta zaprosili za 20.000 funtov (23.300 evrov) pomoči.