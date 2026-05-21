Tujina

Državni udar ali ljudska vstaja? Bolivija na robu kolapsa

La Paz, 21. 05. 2026 09.53 pred 58 minutami 2 min branja 7

Avtor:
L.M.
Protesti v Boliviji

Bolivijo pretresajo najhujši nemiri v zadnjih letih, ki razkrivajo globoko gospodarsko krizo, politično polarizacijo in vse ostrejše mednarodne odzive. Vlada predsednika Rodriga Paza Pereire se sooča z množičnimi protesti, obtožbami o državnem udaru ter zapletenimi odnosi z levico doma in v regiji.

Bolivijo že drugi teden pretresajo množični protesti, ki blokirajo ceste po vsej državi in so središče prestolnice La Paz spremenili v prizorišče nasilnih spopadov med demonstranti in policijo, poroča The Guardian. To je najresnejša preizkušnja za sredinsko-desno vlado predsednika Rodriga Paza Pereire, ki je na oblasti šele šest mesecev, potem ko je prekinil skoraj dvajsetletno vladavino levega Movimiento al Socialismo (MAS).

Protesti so terjali štiri smrtne žrtve, več deset ranjenih in povzročili več kot 40 cestnih zapor. Nekateri so po poročilih umrli tudi zato, ker zaradi blokad niso pravočasno prejeli zdravstvene oskrbe. Demonstranti zahtevajo odstop predsednika, ki pa nasilje zavrača in poudarja, da se z "vandali" ne bo pogovarjal.

Rodrigo Paz Pereira
Rodrigo Paz Pereira
FOTO: AP

Paz Pereira je napovedal preoblikovanje vlade ter ustanovitev gospodarsko-socialnega sveta, v katerega bi vključil predstavnike staroselskih skupnosti, kmetov, rudarjev in delavcev. Namen je skupno odločanje, vendar brez sodelovanja nasilnih skupin. Kljub obljubam o bolj "poslušni" in ljudem bližji vladi konkretnih sprememb še ni predstavil.

ZDA so proteste označile za poskus državnega udara in izrazile podporo ustavni vladi. Obenem je izbruhnil diplomatski spor s Kolumbijo, potem ko je bolivijska vlada izgnala kolumbijsko veleposlanico zaradi izjav predsednika Gustava Petra, ki je Paza Pereiro označil za ameriško marioneto in proteste opisal kot ljudsko vstajo. Za eno od radijskih postaj je kasneje dodal, da Bolivija "zdrsuje v ekstremizem". Kolumbija je odgovorila z izgonom bolivijskega veleposlanika.

V ozadju politične krize se poglablja tudi najhujša gospodarska kriza v štirih desetletjih. Državo pestijo pomanjkanje dolarjev in goriva ter visoka inflacija, ki segajo že v čas prejšnje vlade Luisa Arceja. Ena prvih odločitev novega predsednika, ukinitev dolgoletnih subvencij za gorivo, se je izkazala za zelo nepriljubljeno in ni prinesla obljubljenih izboljšav. Pomanjkanje goriva se je nadaljevalo, izbruhnila pa je tudi afera z onesnaženim oziroma ponarejenim gorivom, za katero vlada krivi sabotažo ljudi, povezanih z MAS.

Vlogo v ozadju dogajanja ima tudi nekdanji predsednik Evo Morales, zgodovinski voditelj MAS. Od konca leta 2024 se zadržuje v regiji Chapare, kjer mu podporniki preprečujejo aretacijo zaradi obtožb o spolnem razmerju z mladoletnico in trgovini z ljudmi. Vlada po navedbah The Guardiana trdi, da Morales spodbuja nemire, da bi se izognil sojenju, sam pa to zanika in proteste opisuje kot upor proti uvedbi neoliberalnega modela ter zahteva pravico za žrtve afere z "umazanim gorivom".

Bolivija protesti Rodrigo Paz Pereira Evo Morales gospodarska kriza

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BrezPitt
21. 05. 2026 10.52
Spet nastavljenci desnuharjev kot je bil napad na kapitol, iran, libijo, tunizijo,..
Odgovori
+1
1 0
Victoria13
21. 05. 2026 10.40
V Sloveniji nismo daleč, levičarji bodo vse naredili, da pridejo do korita!!!
Odgovori
0 0
NeXadileC
21. 05. 2026 10.35
Ljudska ustaja je sredstvo, ki ga uporabiš, da prevzameš oblast, moč, in bogatstvo.
Odgovori
0 0
asdfghjklč
21. 05. 2026 10.34
Rusko maslo. Ker je ta model na strani zahoda, prejšnji je bil na strani rusije, je jasno, da rusi spet mešajo drek, tako kot po afriki.
Odgovori
0 0
Patriot79
21. 05. 2026 10.31
Levaki in njihov način videnja držav - posledica Bolivija, Venezuela,....tudi naša Podalpska državica je na tnalu levakov pretekla štiri leta šla po tej poti - tistim, ki ima vse pobrat in si dati v lastni žep, ne pa narodu...spomnite se yuge, a ste že pozabili oz kaj so vam dedi govorili...
Odgovori
+0
1 1
Rdečimesečnik
21. 05. 2026 10.27
Spet levaki štalo delajo k niso pr koritu lenuhi
Odgovori
+1
1 0
Razumnež
21. 05. 2026 10.01
Ko ravno omenjate, da je sredinsko-desni politik, bi dodal tole iz drugega medija.... "Jeza ljudi na ulici je usmerjena proti (sredinski-desnemu kot pravite) predsedniku države Pazu, ki je na čelu države šele pol leta – predtem so državo skoraj dve desetletji vodili člani levičarskega Socialističnega gibanja
Odgovori
+1
2 1
