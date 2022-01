Državni udar v Burkini Faso, oblast prevzeli uporniški vojaki

Poveljnik Sidsore Kaber Ouedraogo je dejal, da si bo Domoljubno gibanje za zaščito in obnovo prizadevalo za časovnico izvedbe novih volitev, ki bo sprejemljiva za vse. Podrobnosti ni navedel.

Vojaki v več oporiščih so se namreč v nedeljo uprli vladi in postavili več zahtev, med drugim odstavitev načelnika generalštaba in vodje obveščevalne službe, več sredstev za boj proti islamističnim borcem ter boljše razmere za ranjence in družine vojakov. Poskusa državnega udara niso omenili. Ponoči so nato v bližini predsedniške palače in v vojašnicah v prestolnici Ouagadougou odjeknili streli. Uporniški vojaki so potrdili, da so v vojaškem taborišču pridržali predsednika Kaboréja.