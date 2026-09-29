Državni zbor potrdil ratifikacijo trgovinskega sporazuma Ceta s Kanado

Proti ratifikaciji so glasovali trije poslanci Levice. Kot so sporočili iz stranke, sporazum krepi pritisk, da se tudi javna podjetja ravnajo po logiki dobička. Odpiranje javnih naročil velikim tujim korporacijam po njihovih svarilih odpira vrata prikriti privatizaciji storitev, ki morajo biti dostopne vsem - od zdravstva do oskrbe z vodo. Državi se tako oži prostor za vodenje gospodarske politike v javnem interesu, so prepričani. Moti jih tudi mehanizem reševanja investicijskih sporov. Glavni cilj sporazuma Ceta je sicer olajšati trgovino in naložbe med EU in Kanado, predvsem z odpravljanjem trgovinskih ovir. Tako ureja trgovino z blagom in storitvami, vsebuje pravila o liberalizaciji in zaščiti naložb, tudi o reševanju naložbenih sporov, ter vključuje zaveze na področju trajnostnega razvoja. Obenem ureja tudi zaščito geografskih označb, elektronsko poslovanje in pravice intelektualne lastnine. Po navedbah ministrstva za gospodarstvo, delo in šport je Slovenija temeljito preučila vsa vprašanja, ki so jih izpostavili ključni akterji med pogajanji in ob podpisu sporazuma, pridobila mnenje Sodišča EU o skladnosti sporazuma s pogodbami EU ter pripravila celovito študijo učinkov sporazuma na državo.

Sodišče EU FOTO: Profimedia

Ker je Slovenija izrazito izvozno usmerjeno gospodarstvo in je močno izpostavljena razmeram v mednarodnem okolju, sta stabilnost in transparentnost mednarodnega trgovinskega in naložbenega okolja pomembna dejavnika, ki vplivata na učinkovitost slovenskih podjetij in tudi na blaginjo državljanov, so prepričani na ministrstvu. "Ceta je orodje, ki odpira slovenskim podjetjem dostop do oddaljenega tretjega trga in omogoča diverzifikacijo dobavnih verig ter varuje vlagatelje in naložbe s sodobnimi standardi zaščite ob ohranjanju pravice do urejanja v javnem interesu in brez poseganja v standarde in zakonodajo EU," so izpostavili v sporočilu za javnost. Pogajanja o Ceti so se začela na vrhu EU in Kanade v Pragi maja 2009, končala pa v Ottawi septembra 2014. EU in Kanada sta sporazum po veliki negotovosti zaradi nasprotovanja javnosti in predvsem pomislekov belgijske regije Valonija podpisali oktobra 2016. Od septembra 2017 je v začasni uporabi, ki pokriva več kot 90 odstotkov določb. Členi, ki še niso v uporabi, so med drugim na področju naložb in finančnih storitev. Da pa bi sporazum veljal v celoti, ga morajo ratificirati vse članice EU. Po ratifikaciji v Sloveniji ga morajo ratificirati še Belgija, Bolgarija, Ciper, Francija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija in Poljska.

Protest proti Ceti pred Evropskim parlamentom FOTO: AP