Državniki na kraljičin pogreb z avtobusi

Tokrat bo cerkev polna do zadnjega kotička, da bo prostora dovolj za vse, pa so morali močno oklestiti seznam povabljenih. Tako so povabila prejeli zgolj vodje držav s svojimi partnerji. Če se pogreba ne morejo udeležiti, pa lahko pošljejo svoje predstavnike, na primer predsednike vlade ali katerega od ministrov.

Pogreb bo eden največjih mednarodnih dogodkov, ki jih je v zadnjih desetletjih gostilo Združeno kraljestvo. Potekal bo v Westminstrski opatiji, ki lahko sprejme 2200 ljudi. Gostila je tudi poroko Elizabete II., takrat še princese, in princa Filipa. Prav tako so tam potekala vsa britanska kronanja od leta 1066 z izjemo dveh.

Zaprosili so jih, naj se, "če je le mogoče", v London pripeljejo s komercialnimi leti in ne z zasebnimi letali. Za prevoze med različnimi lokacijami ne bodo smeli uporabljati helikopterjev, na pogreb pa jih bodo vozili z avtobusi. " Si lahko predstavljaš Joeja Bidna na avtobusu ?" se je po poročanju Politica že v soboto na WhatsAppu pridušal neimenovan tuji veleposlanik v Londonu.

Po pogrebni slovesnosti bo tuje voditelje sprejel zunanji minister James Cleverly , nato pa jih bodo z avtobusi odpeljali nazaj do avtomobilov.

Na dan pogreba jih bodo, kot že omenjeno, v Westminstrsko opatijo pripeljali z avtobusom, svoje državniške avtomobile bodo morali "zaradi poostrenih varnostnih ukrepov in zapor prometa" pustiti v zahodnem Londonu.

V dokumentu, ki so ga v soboto razposlali britanskim veleposlaništvom po svetu, tudi obveščajo, da bo kralj Karel III. na predvečer pogreba gostil sprejem za tuje državnike v Buckinghamski palači. Po zaključku se bodo udeleženci kraljici lahko poklonili ob njeni krsti in se vpisali v žalno knjigo v dvorcu Lancaster House. Tam bodo lahko imeli tudi nagovor v čast kraljici, ki pa ne bo smel biti daljši od treh minut.

Koga pričakujejo in koga ne bo?

Na pogrebu pričakujejo okoli 500 voditeljev držav in tujih dostojanstvenikov. Slovenijo bo zastopal predsednik Borut Pahor.

Med udeleženci BBC med drugim izpostavlja člane evropskih kraljevih družin, od katerih so mnogi s pokojno kraljico tudi v krvnem sorodstvu. Svojo udeležbo so med drugim že potrdili monarhi Belgije, Nizozemske, Španije, Norveške, Švedske in Danske.

V London prihajajo tudi ameriški predsednik Joe Biden s soprogo, voditelji držav skupnosti Commonwealtha, med njimi premierja in premierka Avstralije, Nove Zelandije in Kanade, irski premier Micheal Martin, nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier, italijanski predsednik Sergio Mattarella ter predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michele.

Pričakujejo še francoskega predsednika Emmanuela Macrona, turškega voditelja Recepa Tayyipa Erdogana in japonskega cesarja Naruhita.

Svoj prihod so po pisanju BBC že potrdili še premierka Bangladeša Šejka Hasina, predsednik Šrilanke Ranil Wickremesinghe, južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol in predsednik Brazilije Jair Bolsonaro, medtem ko prihod indijskega premierja Narendre Modija zaenkrat ni gotov.

Medtem pa ni znano, ali je vabilo za prihod na pogreb prejel kitajski predsednik Ši Džinping. Iran naj bi bil v Londonu zastopan le na ravni veleposlanika, vabila pa niso prejeli predstavniki Rusije, Belorusije in Mjanmara, piše BBC. Predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina je sicer že minuli teden izjavil, da ta o udeležbi na kraljičinem pogrebu ne razmišlja.