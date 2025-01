Državniški pogreb Jimmyja Carterja, v ZDA dan žalovanja

Gre za vrhunec pogrebnih slovesnosti, ki trajajo od sobote. Krsto s Carterjevim truplom so naprej prepeljali v glavno mesto Georgie, Atlanto, kjer so se mu poklonili številni tako iz domače zvezne države kot iz tujine. V torek so ga prepeljali v Washington, kjer so se ljudje od njega poslavljali na Kapitolu.

Po današnji slovesnosti v Washingtonu ga bodo v njegovem rojstnem mestu Plains v Georgii v družinskem krogu pokopali ob njegovi leta 2023 preminuli soprogi Rosalynn Carter.

Današnji dan je obenem glede na izvršni ukaz predsednika Bidna v ZDA dan žalovanja. Zastave na vseh zveznih stavbah so skupno 30 dni izobešene na pol droga, danes bodo zaprte tudi nekatere zvezne službe, med njimi poštni uradi. Newyorški Wall Street se bo zaprl predčasno.

Carter je v starosti 100 let umrl 29. decembra lani. Na čelu države je bil demokratski politik med letoma 1977 in 1981, za svoje kasnejše humanitarno delovanje pa je leta 2002 prejel Nobelovo nagrado za mir.