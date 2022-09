Državniški pogreb ubitega premierja Abeja v senci protestov

Med njimi je tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič . V slovenski delegaciji je še nekdanji premier Miro Cerar . Japonska vlada je namreč na pogrebno slovesnost povabila tudi vse nekdanje predsednike držav in vlad, ki so se v preteklosti srečali z Abejem.

Med povabljenimi tujimi državniki so podpredsednica ZDA Kamala Harris, predsednik Evropskega sveta Charles Michel, pa tudi premierji Južne Koreje, Indije in Avstralije. Slovesnost poteka ob strogih varnostnih ukrepih, saj za varnost skrbi kar 20.000 policistov.

Aktualni japonski premier Kišida je v na trenutke zelo osebnem poklonu poudaril "pomembno in neprimerljivo Abejevo zapuščino". Po premierjevi oceni je Abe povečal mednarodno prepoznavnost Japonske in njeno gospodarsko moč. "Gospod Abe, vaše življenje bi moralo biti veliko, veliko daljše. Potrebovali smo vas veliko dlje. Neutrudno ste delali in izčrpali vso svojo energijo za Japonsko in svet," je dejal Kišida.

Abeju so se poklonili tudi člani japonske cesarske družine, med njimi kronski princ Fumihito in princesa Kiko.