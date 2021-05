Državno tožilstvo proti Kurzu sprožilo preiskavo

Preiskava temelji na prijavi, ki so jo zaradi domnevno lažnega pričanja pred parlamentarno preiskovalno komisijo, ki preiskuje afero Ibiza, vložili avstrijski socialdemokrati (SPÖ) in stranka NEOS. Kot je danes dejal kancler Sebastian Kurz, se lahko tožilstvo kadar koli odloči za vložitev tožbe in sam predvideva, da bo to tudi storilo. Zatrdil je, da se bo obravnave pred sodnikom z veseljem udeležil. Termina za zaslišanje s strani tožilstva sicer še ni prejel, seznanjen je bil zgolj s sprožitvijo preiskave, je pojasnil.

Kot je še ponovil, je na vsa vprašanja vedno odgovarjal po resnici. Tudi pred omenjeno komisijo se je po svojih najboljših močeh trudil dajati čim bolj resnične izjave, vendar pa je šlo za zadeve, ki so se dogajale pred leti in s katerimi je bil sam včasih le obrobno seznanjen.