Zaradi suma zlorabe evropskih sredstev pridržali tri 'ugledne' Hrvate

Med pridržanimi so po pisanju hrvaških medijev Davor Trupković, nekdanji pomočnik hrvaške ministrice za kulturo in medije Nine Obuljen Koržinek, ki je zdaj glavni konservator v upravi za varstvo kulturne dediščine, nekdanji dekan geodetske fakultete Almin Đapo in nekdanji profesor na tej fakulteti Boško Pribičević.

EPPO je danes sporočil, da je zoper vse tri izdal sklep o razširitvi in izvedbi preiskave.

Hrvaška policija je po nalogu EPPO že sredi februarja izvedla preiskavo na ministrstvu za kulturo in medije zaradi suma zlorabe evropskih sredstev pri tridimenzionalnem snemanju v potresu poškodovane kulturne dediščine v Zagrebu, ki ga je izvedla geodetska fakulteta. Ministrica za kulturo je takrat zanikala, da bi geodetski fakulteti za to snemanje po potresu plačali preveč in da del niso nadzirali. Poudarila je tudi, da so snemanje plačali s hrvaškimi sredstvi in ne z evropskimi.