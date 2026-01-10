Naslovnica
Tujina

Drznost Trumpa in drznost Mamdanija

Ljubljana , 10. 01. 2026 11.00 pred 1 uro 7 min branja 82

Avtor:
Alenka Arko
Zohran Mamdani in Donald Trump

Pred kakšnim letom in pol sem potovala po Kubi, organizirano v skupini. Večina sopotnikov je bila resnično pretresena zaradi prebivalcev, ki so nas pogosto čakali ob izstopu iz avtobusa in prosili za karkoli, predvsem so bili veseli kakšne škatlice zdravil. V lekarne zdravila pridejo približno enkrat na mesec, takrat se pred njimi vijejo dolge vrste.

Zanimivo je, da smo na splošno bolj zaskrbljeni zaradi usode ljudi v državah z, vsaj deklarativno, rdečimi režimi. Tam, kjer je revščina bolj enakomerno porazdeljena. Ne pretrese nas toliko tam, kjer so na eni strani milijoni ljudi v slumih, na drugi strani pa peščica razkazuje bleščeče bogastvo. In so trgovine in lekarne lepo založene. Vrst pa pred njimi res ni, ker večina tako ali tako nima denarja, da bi tam kaj kupila.

Čeprav se po cestah in trgih na Kubi povsod nekaj igra in prepeva, še teh evropocentričnih (da ne rečem rasističnih) odzivov, ki so kar pogosti, ko gre recimo za kakšno podobno revno afriško državo, da so ljudje, kljub temu da nimajo nič, srečni, Kubanci niso dobili.

Ulični glasbeniki na Kubi
Ulični glasbeniki na Kubi
FOTO: Shutterstock

No, Kuba, Kolumbija in še kakšna država s tistega konca so lahko, po njegovih lastnih besedah, naslednje na seznamu Trumpovih osvajanj.

Seveda je jasno, da je Trumpu za dejstvo, ki smo ga slišali te dni, da je pokojnina v Venezueli en evro, malo mar. Mu pa pride prav, če se sploh zmeni za to, ko gre za splošno opravičevanje njegovih dejanj. Sicer svojih motivov sploh ne skriva ali prekriva z navideznim zavzemanjem za vzpostavitev demokracije in blagostanja, kar je bilo še pred leti nekako obvezno za prejšnje predsednike, ko so se spuščali v podobne avanture. Predpostavka, da so napadli, ker da od tam prihaja največ droge, ki zastruplja Američane, je tudi seveda zelo vprašljiva. Ob tem samo podatek, da je za stotisoče smrti, povezanih z drogo, v zadnjih letih odgovorna kar domača droga oziroma zdravilo, ki so ga predpisovali zdravniki, OxyContin. Z njim je ameriška družina, lastnica farmacevtskega koncerna, samo v nekaj letih zaslužila več kot milijardo dolarjev.

Še zdaleč ne gre za prvi takšen ali podoben poseg ZDA na tem območju. Če se spomnimo Čila, kjer so nasilno odstranili socialističnega predsednika Allendeja. Spremembo oblasti je s pučem orkestrirala CIA in predvsem takratni vseprisotni državni sekretar Henry Kissinger, sicer, da ne pozabimo, med drugim tudi dobitnik Nobelove nagrade za mir.

ZDA so vedno podpirale militaristične režime v latinskoameriških državah, pa državah Srednje Amerike in Karibov, ki so v času vladanja pobili na tisoče in tisoče delavcev, študentov, dijakov, sindikalistov.

Tako imenovana roza plima pa se v Latinski Ameriki kar ne da, trenutno bi recimo sem lahko uvrstili, med drugimi, tudi vplivno Brazilijo in predsednika Lulo in njegova prizadevanja za večjo neodvisnost. Prisotnost Kitajske je vedno večja, izmenjava blaga in dobrin je bila leta 2023 259-krat večja kot leta 1990. Kitajska je že drugi največji partner v Južni Ameriki za ZDA. Nenazadnje je bila kitajska delegacija na obisku pri Maduru samo nekaj ur pred ameriškim napadom.

Trump in Mamdani
Trump in Mamdani
FOTO: AP

Je Venezuela samo začetek procesa, da se ti trendi obrnejo? V Karibih je trenutno največja ameriška vojaška prisotnost, vključno z največjo pomorsko flotiljo, vse od hladne vojne.

Tako imenovana Donroe doktrina je nadaljevanje in širitev Monroejeve doktrine s konca 19. stoletja. Če je takrat še šlo za antiimperialistično doktrino za odrivanje evropskih držav s tega območja, pomeni zdaj širitev za regionalno prevlado in za vzpostavitev novega svetovnega reda.

Tudi podpredsednik Vance, ki je nekoč zapisal, da je največja odlika Trumpove zunanje politike, da ne začenja novih vojn, je zdaj obrnil ploščo in napad na Venezuelo označil kot veličasten in nujen izraz politike America First, torej najprej Amerika.

Vprašanje, ki je vedno na mestu, je, ali se Trumpu ne pripisuje preveč, torej ali res obstaja nekakšna Trumpova doktrina sveta? Ali pa pač počne, kar mu pade na pamet tisti trenutek in mu najbolj ustreza? Morda pa med enim in drugim sploh ni pomembne razlike.

Vendarle se izrisuje nekakšna ideja organiziranja sveta, ki jo nekateri primerjajo kar s svetom iz znamenite distopije 1984 pisatelja Georgea Orwella.

Tam je svet razdeljen na tri vplivne cone, Oceanijo, Evrazijo in Eastazijo. Enkrat ena drži z drugo, potem se to nenadoma obrne, brez razloga, javnost pa prepričujejo, da je tako bilo od nekdaj.

Svet, ki naj bi se risal zdaj, naj bi bil prav tako razdeljen na tri vplivne sfere: Azijo, ki ji dominira Kitajska, Evropo, ki ji dominira Rusija, in zahodno poloblo, ki ji dominira ZDA.

Že leta 2019 je denimo Fiona Hill iz Nacionalnega sveta za varnost pričala pred kongresnim odborom, da želi Rusija ustvariti vplivna območja in da zato ponuja Venezuelo, svojo največjo zaveznico v Latinski Ameriki, za nadzor nad Ukrajino. Ideje torej, ki so v obtoku že kar nekaj časa.

Kaj se bo dogajalo zdaj?

"Noro je, kako ZDA sledijo starim receptom, ki so se že izkazali za neuspešne: zruši oblast. Ne naredi načrtov za potem." Tako v Interceptu citirajo visokega ameriškega obrambnega uradnika.

Če pogledamo Afganistan, Libijo ali Irak. Začetne zmage niso pripeljale do daljših strateških uspehov, tlakovale so le pot za drago okupacijo in povsem nepredvidljive okoliščine.

Trump
Trump
FOTO: AP

Akcija se bo sama financirala, napoveduje Trump, z nafto iz Venezuele.

Tako je, kot spominjajo v Mother Jones, leta 2003 govoril tudi namestnik obrambnega ministra Paul Wolfowitz po ameriški invaziji na Irak. Da gre za državo, ki lahko sama plača za obnovo, in to hitro. Dohodki od nafte naj bi prinesli od 50 do 100 milijard v prvih letih invazije.

Pred invazijo je ekonomski svetovalec takratnega predsednika Busha dejal, da bo vse stalo vsaj 100 do 200 milijard. Odpustili so ga. Res se je zmotil, toda v drugo smer, stroški so bili vsaj 2 bilijona.

Sistemi so razpadli, ogromno ljudi je umrlo. Največ so profitirale paravojaške enote, ki so sejale strah in smrt za lukrativne pogodbe, vredne po nekaterih ocenah več kot milijardo evrov.

Delcy Rodriguez, ki zdaj vodi Venezuelo, pravi, da se ne bodo podredili, da ne bodo znova kolonija. Trump ji je že, javno prek intervjuja za The Atlantic, zagrozil z ukrepi, hujšimi, kot so doleteli Madura.

Kako da voditelji še vedno ne razumejo, je na tiskovni konferenci dejal njegov podsekretar, če bo Trumpa kdo razjezil, mora vedeti, da je v resni nevarnosti.

Evropski voditelji so vsekakor zelo previdni.

Italijanska premierka Meloni je denimo napad označila kot legitimen akt samoobrambe pred trgovino z drogami.

Kaj pa Grenlandija?

Grenlandija po marsičem seveda ni Venezuela, nenazadnje je tam povprečna plača okoli 3000 evrov. In je del Nata. Tri velesile se že dalj časa borijo za prevlado na Arktiki, za redke kovine, za geopolitični vpliv, v času, ko se pospešeno topi led.

Preberi še Zakladnica, ki se je želi polastiti Trump: ključna točka pregrete prihodnosti sveta

Evropa je v odzivih ravno tako mlačna kot vedno. Zakaj morda ne pošljejo, vsaj simbolično in seveda ob povabilu grenlandske vlade, nekaj vojakov članic Evropske unije ter Velika Britanija in Norveška? Nezaslišano? Ob vsem, kar počne Trump? Bolj ko se bodo evropske države obnašale kot nekakšne kolonije, nesposobne in obotavljajoče, da se uprejo Trumpu, bolj jih bodo obravnavali kot take, pravi komentar v Guardianu.

Ne samo, ko gre za vojaške posege, Trump dobi, kar želi, tudi na drugih področjih. Pri nedavnem sporazumu o obdavčitvi velikih globalnih podjetij, s katerim želijo preprečiti, da bi denar odtekal v davčne oaze, je Washington izpogajal, da so iz sporazuma izključene multinacionalke s sedežem v ZDA.

Ena beseda se je prejšnji konec tedna veliko pojavljala, pravi ameriški spletni novinar Ken Klippenstein, "audacity", kar bi pomenilo v prevodu drznost ali predrznost.

Tako je izvedbo napada označil Trump. Ta beseda pa je bila prisotna tudi v nagovoru novega župana New Yorka Zohrana Mamdanija ob nastopu mandata, vladal bo z drznostjo in predrznostjo.

In ko so se mediji, eksplicitno ali pa rahlo prikrito, navduševali nad drzno izpeljano akcijo v Venezueli, so veliko manj pisali o tem, da je Mamdani že takoj podpisal celoten sveženj ukrepov, ki bodo, kot je obljubil, povečali dostopnost stanovanj tudi za tiste z manj denarja.

Še vedno, čeprav je vedno manj videti tako, so na voljo različne poti, različne oblike drznosti. Vprašanje je le, za kaj se bo odločila večina.

trump kolumna

KOMENTARJI82

Zmaga Ukrajini
10. 01. 2026 12.19
Zagotovo je le to, da je trampelj v Venezueli odprl novo krizno žarišče,... ogromne množice že šesti dan protestirajo na ulicah Caracasa, trampelj pa sanja o tem, kako bodo Venezuelci črpali nafto za Ameriko.🤦‍♀️Pri tem pa nimajo nobenega vojaka na tleh Venezuele. Pa da ne bo kdo slučajno spet blodil, da zagovarjam madura! Niti slučajno !!! Dejstvo je, da je s tako norim dejanjem, ki prav v vsem grobo krši mednarodno pravo, trampelj rokohitrsko odprl še eno gnojno jamo, ki jo bodo morali sanirati Američani. Trampelj je pač prebutast in neizobražen, zato ne ve in ni zmožen razumeti, da so takšne napake, ki so jih zagrešili bivši ameriški predsedniki, Ameriko zelo drago stale, hkrati pa odprle mnogo novih težav, ki jih prej ni bilo, ... zato vsi ti bivši predsedniki niti slučajno ne bi danes ponovili takšne "vaje".
Odgovori
0 0
Yon Dan
10. 01. 2026 12.19
Trump bo uvedel medicino, ki vse pozdravi, regenerira in obnovi. Tudi nove zobe in ude, če ga nimaš. Ne bo več raka, avtoimunih bolezni, demence, nobeden ne bo na vozičku... Sčasom bodo bolezni izginile, ki so vse umetno povzročene. 70 let so globalisti to zatirali, da služijo s to primitivno, kruto medicino. Odpravljajo simptome, ne bolezni.
Odgovori
0 0
brabusednet
10. 01. 2026 12.17
Po tem naši levičarji hrepenijo z polno ritjo.
Odgovori
0 0
Kriss-slo
10. 01. 2026 12.17
se nekaj...tukaj pametuje levicarska g...,ki je s svojo tolerantno ideologijo povzrocilo ,da je evropa na robu propada identitete..seveda vecina vas v vatko zaviti v neki pisarnici,delate za drobize brez odgovornosti...medtem,ko evropo poplavljajo drzavljani 3. sveta in vse to bo v prihodnosti sigurno povzrocilo vojne..vtaknite si vase clovekove pravice nekam..casi za to so mimo..samo trda roka deluje..tako kot to dela Trump
Odgovori
-1
0 1
JanezOrban
10. 01. 2026 12.16
Najslabši in najbolj pokvarjen predaednik v zgodovini ZDA.Janša je pa kopija tega rumenega rasi…!
Odgovori
+2
2 0
Noe7
10. 01. 2026 12.14
Vse te ekscesne dogodke na svetovni ravni najbolj plastično razkrinka genialen grafit "če bi volitve kaj spremenile, bi bile takoj prepovedane". Tako pa nam nosilici moči in kapitala ponujajo drug dobro znan iztek "kruha in iger", kar je izredno učinkovita strategija že iz časov starega Rima. Ljudem se zamegljuje um z radikaliziranjem vseh mogočih dualizmov in "večizmov",saj so s tem množice ujete v izčrpajoče konfrontiranje, kjer praktično ni nobenega prostora za dialog. Ko k temu dodamo kruto realnost, da pri premnogih politikih zaznavamo patologijo v obliki osebnostne motnje (sociopatija, psihopatija, narcisizem ...), dobimo recept za katastrofo.
Odgovori
+1
1 0
MasteRbee
10. 01. 2026 12.18
In so trgovine in lekarne lepo založene. Vrst pa pred njimi res ni, ker večina tako ali tako nima denarja, da bi tam kaj kupila....Dokler bodo volivci tako plitki, da bodo verjeli vsem takšnim manipulacijam je to kvazi svoboda.
Odgovori
0 0
OrangeBud
10. 01. 2026 12.14
Mislm da je vprašanje na mestu Kdaj bomo potolkli to kompletno zionistično g0l4zen katera onemogoča razvoj človeka in civilizacije ter sami sebe dvigujejo v nadčloveka oziroma bogove, javno, vidno, brez sramu, spotoma si pa dovolijo popolnoma vse kar je v nasprotju z moralo. Kot kuga vdirajo v države sveta.. Iran se je dolgo upiral kljub ne priljubljen vladajočem režimu, ampak sedaj bo doza ameriške demokracije 'popravila' življenje v državi in novih 90mio ljudi bo na voljo za delo za zioniste mi se bomo pa še naprej spraševali zakaj so 'podjetniki' tako požrešni in zakaj so plače večine zaposlenih ravno pravšnje za preživetje.. Z I O N I Z E M 🔥
Odgovori
+1
1 0
MasteRbee
10. 01. 2026 12.13
"In so trgovine in lekarne lepo založene. Vrst pa pred njimi res ni, ker večina tako ali tako nima denarja, da bi tam kaj kupila". ...Dokler bodo ljudje verjeli takšnim neumnostim, jim res ni pomoči!
Odgovori
0 0
Kriss-slo
10. 01. 2026 12.11
da ne govorimo kako vas je trump utisal ..vse to kazejo ekonomski kazalci amerike
Odgovori
+3
3 0
Renee Nicole Good v spomin
10. 01. 2026 12.09
sedaj je celemu svetu jasno...da je od raznih janš, mahnićev itd oboževani desničar trump mega lopov, lažnivec, kriminalec in zločinec...
Odgovori
+1
3 2
2mt8
10. 01. 2026 12.17
Tudi med desničarji je treba ločit zrno od plev. Čudim se vam levičarjem ker podpirate putinovo krvavo boljševiško vojno za obnovitev sovjetske zveze.
Odgovori
0 0
Kriss-slo
10. 01. 2026 12.08
dejte se vi levicarji vprasat zakaj delate na minimalcu,brez odgovornosti...trump pocne to ,kar hocejo tudi rusi in kitajci...v primeru venezuele so odtsranile diktatorja in v zameno si bodo normalno vzele tudi malo nafte,od katere PREBIVALSTVO VENEZUELE NIMA NIC...se pravi kaj je slabega storil...da ne govorimo o njegovih drugih dejanjih ,ki so ojacale amerisko gospodarstvo ,kjer se inflacija niza, tarife kazejo rezultate,ekonomsli kazalci se izboljsujejo , odstranjuje ilegalne kriminalce itd..
Odgovori
-1
2 3
Wolfman
10. 01. 2026 12.07
Le še Trump si farba lasje od starh decov? Pravi žiđ, vedno prekriva resnico.
Odgovori
+1
1 0
proofreader
10. 01. 2026 12.07
Dokler kapitalisti posojajo denar socializem deluje.
Odgovori
+2
2 0
jank
10. 01. 2026 12.07
Še eden več od pronicljivih komentarjev spoštovane gospe Arko. Ni kaj za dodati. Kdor ima sposobnost kritičnega razmišljanja in sklepanja njeni kolumni ne more z argumenti česarkoli očitati. Pluvajo samo politično napumpani in miselni siromaki, ljudje, ki skačejo od veselja ob Trumpovih norostih in svinjerijah. In ti si neizmerno želijo pri nas prevlado trampistične norosti in ogabnosti v podobi Janše.
Odgovori
+2
2 0
proofreader
10. 01. 2026 12.06
Levi vedno pozabijo, na katero stran Berlinskega zidu so ljudje bežali.
Odgovori
+3
4 1
Sixten Malmerfelt
10. 01. 2026 12.05
Samo še čakamo, da se Trumplju prikaže Kristus, ha,ha!
Odgovori
+1
3 2
vlahov
10. 01. 2026 12.04
Socializem je zlo na kvadrat. Naši desni so tudi levi. Ampak bolje JJ kot Robi. Nisem volilec ne enega ne drugega,
Odgovori
-1
2 3
poper00
10. 01. 2026 12.07
Se pravi bolje pobarvani komunist kot desničar kar Robi v bistvo je.
Odgovori
+0
1 1
ecoliqua
10. 01. 2026 12.03
Kjer vladajo desni je štala...brez zakonov razn seveda izmiśljen bog in kup ovc brez możgqnov.
Odgovori
+1
3 2
proofreader
10. 01. 2026 12.05
Levi vse države uničijo in spravijo državljane na minimalca. Potem so srečni.
Odgovori
+3
3 0
MasteRbee
10. 01. 2026 11.59
Še en naročen prispevek, ki želi prikazat, da živijo ljudje boljše v Cubi, Venezueli, Severni Koreji...kot v ZDA. Migrantje to vedo... kljub temu.
Odgovori
-4
1 5
Srebrnl breg
10. 01. 2026 12.01
Točno tako.
Odgovori
-3
1 4
simc167
10. 01. 2026 12.05
Res si ovca
Odgovori
+1
2 1
poper00
10. 01. 2026 12.11
Preberi si cel prispevek.Nihče ne trdi ,da tam ljudje boljše živijo kot v Ameriki.Predvsem članek pove ,da se ne gre za droge in podobne zadeve ampak samo za nafto in krajo dobrin.Drugače pa ,če si bil v Ameriki nisi mogel spregledati kartonske škatle i zarjavele prikolice v katerih živi na miljone ljudi za katere demokracija ne velja.
Odgovori
+1
1 0
london1982
10. 01. 2026 11.57
rovtarji lahko tudi pri nas prevladajo na volitvah, in izvolijo desne zahojene politike, ki bodo samo kopirali Trumpa. Sedaj nam desnule prodajajo zgodbo da podjetniki ne morejo delat pod trenutno vlado. Jaz ne vidim nobenega problema, samo kakovostno naj plačajo zaposlene, pa ne bo nihče uhajal. Ampak ne, podjetniki želijo imeti zaposlene za čimnižje plače
Odgovori
+2
6 4
Kriss-slo
10. 01. 2026 11.59
tebi se vidi da delas za dobrega minimalca ,brez odgovornosti, ker nimas pojma kaj govoris..in podjetnistva nisi od dalec videl
Odgovori
-3
3 6
proofreader
10. 01. 2026 12.02
Zaposleni bi imeli višje neto plače, če skrajna Levica in Golob ne bi nabili davkov v nebo in dodali novih. Tudi najemnine bi bile nižje.
Odgovori
+1
3 2
bibaleze
