Za nekatere prenevarno, drugi letijo naprej

"Pred kratkim sta v bližino mednarodnega letališča v Dubaju padla dva drona," je danes sporočil urad vlade najbolj naseljenega od sedmih Združenih arabskih emiratov. Po njihovih navedbah sta bila v incidentu lažje ranjena državljana Gane in državljan Bangladeša, državljan Indije pa je utrpel "zmerne" poškodbe.

Pogled na mednarodno letališče v Dubaju FOTO: Profimedia

V izjavi, na katero se sklicujeta francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC, ne piše, ali sta drona priletela iz Irana, ki v odziv na izraelsko-ameriško agresijo napada tudi z ZDA povezane cilje v zalivskih državah. Obrambno ministrstvo ZAE je sicer davi poročalo o novem napadu brezpilotnikov in raket, izstreljenih iz islamske republike. BBC navaja, da je dubajska vlada potrdila, da so drone sestrelili.

Letališče v Dubaju ostaja odprto

"Letalski promet poteka normalno," je še sporočil urad vlade v Dubaju.

Obvestilo o odhodu v Dubaj na frankfurtskem letališču FOTO: Profimedia

Trenutni pogled na spletno stran mednarodnega letališča v Dubaju res kaže, da se ves dan vrstijo številni prihodi in odhodi letal, kljub določenim zamudam predvsem pri prihodih. Na seznamu so letalske družbe Emirates, FlyDubai, Air India, IndiGo, Smartwings, China Eastern Airlines, Ethiopian Airlines, Royal Jordanian ... Toda vse več letalskih družb se odloča za previdnost na celotnem Bližnjem vzhodu.

Odpovedi za več mesecev

Včeraj je British Airways osupnil s sporočilom, da polete v Abu Dabi prekinja celo do konca tega leta. Do konca marca pa ne namerava več leteti v Tel Aviv v Izraelu, Aman v Jordaniji, Doho v Katarju in v Bahrajn. Od četrtka naprej prav tako ne bo več poletov v Maskat v Omanu, ki so služili predvsem kot evakuacijski za ujete turiste, poroča The Independent.

Vzlet iz Dubaja FOTO: Profimedia

Nizkocenovni letalski prevoznik Wizz Air je do 29. marca prekinil lete v Izrael, iz celinske Evrope pa v Dubaj, Abu Dabi, Aman in Džedo v Savdski Arabiji do sredine septembra.

Na prvem mestu varnost

Nizozemski KLM je danes sporočil, da odpoveduje vse redne polete v Dubaj do vključno 28. marca. "Varnost naših potnikov in posadke je vedno naša glavna prioriteta. Razumemo, da ta odločitev pomembno vpliva na naše potnike, in počnemo vse, kar je v naši moči, da jih ustrezno obveščamo," so zapisali v uradni izjavi. Potniki, katerih leti so bili odpovedani, bodo brezplačno zamenjali termin potovanja ali pa zahtevali vračilo denarja. Bo pa KLM še naprej na voljo za repatriacijo potnikov, ki so obtičali, kar koordinira nizozemsko ministrstvo za zunanje zadeve. "Še naprej pozorno spremljamo razmere in ostajamo v stiku s pristojnimi organi. Takoj ko bodo na voljo kakršne koli nove informacije glede ponovnega začetka letov, bomo naše potnike nemudoma obvestili," so dodali.

Lufthansino letalo FOTO: AP

Nekateri se bodo odločali sproti