Dubaj pod vodo: padlo največ padavin v zadnjih 75 letih

V Združenih arabskih emiratih je v 24 urah padlo največ padavin v zadnjih 75 letih, je sporočila tamkajšnja meteorološka služba. Samo v Dubaju je padla več kot letna količina padavin. Močno deževje je povzročilo izredne razmere v puščavskem velemestu. Številni avtomobili so obstali na poplavljenih cestah, poplavilo je tudi letališče in za kratek čas ustavilo letalski promet.

Državna meteorološka služba WAM je močno deževje označila za "zgodovinski vremenski dogodek", ki je podrl vse rekorde od začetka zbiranja meteoroloških podatkov v državi leta 1949. To je bilo še pred odkritjem zalog surove nafte v tej bogati državi. Glede na podatke, zbrane na mednarodnem letališču v Dubaju, je v ponedeljek pozno zvečer po lokalnem času padlo okoli 20 mm dežja. Nevihte so se na torkovo jutro še okrepile in nadaljevale ves dan. V 24 urah je padlo približno 160 milimetrov dežja. "Za kontekst, Dubaj običajno v povprečju prejme 88 milimetrov dežja na leto," je zapisal meteorolog Nahal Belgherze. "To je resnično zgodovinski dogodek za to območje."

Močne padavine so poplavile letališče in povzročile izredno stanje. V torek zvečer so za kratek čas ustavili vse prihode, potniki pa so s težavo dosegli terminale zaradi poplavne vode, ki je prekrila okoliške ceste, poroča AP.

Par, ki je želel ostati anonimen, je za AP povedal, da je na letališču zavladal kaos."Ni mogoče dobiti taksija. Ljudje spijo na postaji metroja in na letališču." Predstavniki letališča so danes potrdili, da se zaradi poplav soočajo s številnimi izzivi. "Okrevanje bo trajalo nekaj časa. Zahvaljujemo se vam za potrpežljivost in razumevanje," so zapisali.

Padavine pa niso povzročile kaosa samo na letališču, temveč tudi v mestu. Policija in reševalci so se stežka prebijali po poplavljenih ulicah, prav tako tudi številni prebivalci, ki so z avtomobili obtičali pod vodo. Šole v Združenih arabskih emiratih so bile zaprte, vladnim uslužbencem pa so odredili delo od doma.

Oblasti so na ulice in ceste napotile cisterne, ki so izčrpavale vodo. Uradnih informacij o škodi za zdaj ni. V emiratu Ras-al-Khaimahu je 70-letni moški umrl, potem ko je njegovo vozilo odnesla poplavna voda. Fujairah, emirat na vzhodu države, pa je v torek zabeležil največ padavin, in sicer 145 milimetrov.

Letalska družba FlyDubai je zaradi razmer v ZAE odpovedalo današnji let v Ljubljano, je razvidno s spletne strani ljubljanskega letališča.