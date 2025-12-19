Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Dubaj poplavljen, zaradi dežja na ulicah kaos

Dubaj, 19. 12. 2025 11.16 pred 1 uro 1 min branja 25

Avtor:
Ne.M.
Poplavljene ulice v Dubaju

Iz Dubaja, ki ga je prizadelo močno deževje, prihajajo neverjetni prizori. Policija je že v četrtek prebivalce pozvala, naj ostanejo doma, saj so v puščavski deželi, ki se je že lani soočala z močnimi nalivi, pričakovali močno deževje.

Nacionalni meteorološki center je napovedal deževje po vsej državi od četrtka do petka, tudi v Dubaju in Abu Dabiju. Policija je že v četrtek pozvala prebivalce, naj ostanejo previdni, ne zapuščajo svojih domov, razen če je to nujno, poroča France 24.

Močno deževje je prizadelo tudi druge zalivske države, kot sta Savdska Arabija in Katar.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na družbenem omrežju X so se pojavili zgovorni posnetki, na katerih je znamenita stolpnica Burdž Kalifa skoraj popolnoma skrita v gostih oblakih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
dubaj ulice poplave dež megla

Južnokorejski predsednik bi z javnim denarjem financiral zdravljenje plešavosti

Novi zakon v Braziliji bi lahko zmanjšal kazen Bolsonara

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenskega naroda sin
19. 12. 2025 12.54
Narava vrača.
Odgovori
0 0
tornadotex
19. 12. 2025 12.54
Poskusi s HARPOM se nadaljujejo...
Odgovori
0 0
roten
19. 12. 2025 12.53
Dubajske Benetke
Odgovori
0 0
PoldeVeliki
19. 12. 2025 12.52
Dubai nima sreče, ker nima Goloba kateri bi rekel 100 hiš na mesec in 30 dni do specialsita.
Odgovori
+1
1 0
kakorkoliže
19. 12. 2025 12.40
Spet so se zakalkulirali pri sejanju oblakov. Dobro, da so na ravnem sicer bi jih odneslo.
Odgovori
+1
2 1
cekinar
19. 12. 2025 12.55
s srebrovim jodidom ne šparajo pač.
Odgovori
0 0
brabusednet
19. 12. 2025 12.36
Slaba kanalizacija v puščavi.
Odgovori
+3
3 0
Wolfman
19. 12. 2025 12.32
Kamelarjem vode ne bo zmanjkalo!
Odgovori
+1
1 0
Diego14
19. 12. 2025 12.29
davčna oaza naših "100 najbogatejših".....
Odgovori
+5
5 0
Teleport
19. 12. 2025 12.48
Tina joka kot dez
Odgovori
0 0
skuripanda burns
19. 12. 2025 12.23
O kmečkih protestih v Bruslju pa nič.
Odgovori
+8
9 1
Morgoth
19. 12. 2025 12.35
Šefi ne dovolijo. Bo pa pa zato 5 "člankov" o Dončiču🤡
Odgovori
+4
4 0
jablan
19. 12. 2025 12.36
Kako da ne vceri je crl dan pisalo o tem
Odgovori
0 0
kakorkoliže
19. 12. 2025 12.40
Se bojijo, da bi se razširilo k nam.
Odgovori
0 0
ares1976
19. 12. 2025 12.20
Že zadnjič so se igrali z vremenom sedaj pa spet.. Nekateri se res ničesar ne naučijo..
Odgovori
+4
5 1
300 let do specialista
19. 12. 2025 12.13
Podnebne spremembe🫠🐑
Odgovori
+2
4 2
jablan
19. 12. 2025 12.37
Pač so vreme se spreminja sploh zadnjih 30 40 let
Odgovori
0 0
ŠTRAJK ZA VSE
19. 12. 2025 12.04
Sem šel na spletno kamero za Dubaj Marino. Je že vse suho...
Odgovori
+5
5 0
AugustLandmesser
19. 12. 2025 12.01
super za razne " ferarije " ...visoke petke in arabske škornje..
Odgovori
+10
10 0
Frzenk
19. 12. 2025 12.01
posledica sejanja oblakov.....
Odgovori
+5
9 4
ZMERNI DESNIČAR
19. 12. 2025 11.59
mogoč jim še pa trava zraste
Odgovori
+8
9 1
AugustLandmesser
19. 12. 2025 12.15
v Dubaju raste vse kar želijo...tudi smučišče...odprto vse dni v letu
Odgovori
+4
5 1
obožeobože
19. 12. 2025 11.58
Niso spucali kanalov!.......če jih imajo
Odgovori
+6
6 0
bor99
19. 12. 2025 12.10
nimajo
Odgovori
+5
5 0
iziizi
19. 12. 2025 11.48
Bravo kamele se lahko napijejo vode
Odgovori
+8
9 1
bibaleze
Portal
Zakaj je les spet "in"?
Zvezdnica tik pred porodom
Zvezdnica tik pred porodom
Ne povej tega mami in očetu ...
Ne povej tega mami in očetu ...
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
zadovoljna
Portal
Slovo Simone Weiss še vedno odmeva
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki delijo svojo bolečino
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki delijo svojo bolečino
Med božičnimi prazniki se zaljubi v vojaškega veterana
Med božičnimi prazniki se zaljubi v vojaškega veterana
vizita
Portal
7 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje ključnih vitaminov
Mraz in imunski sistem: zakaj oslabi vašo obrambo in kako jo lahko okrepite
Mraz in imunski sistem: zakaj oslabi vašo obrambo in kako jo lahko okrepite
Zato ne zmorete shujšati
Zato ne zmorete shujšati
Kako ostati aktiven decembra, ne da bi pregoreli?
Kako ostati aktiven decembra, ne da bi pregoreli?
cekin
Portal
Visoka plača in 61 dni dopusta letno - toliko plača nemški velikan
Minimalna plača 2026: delodajalci spet zaskrbljeni
Minimalna plača 2026: delodajalci spet zaskrbljeni
To se dogaja v slovenskih podjetjih
To se dogaja v slovenskih podjetjih
Mladi pari in finance: Gen Z rekorderji po sporih, skrivnih računih in prikritih nakupih
Mladi pari in finance: Gen Z rekorderji po sporih, skrivnih računih in prikritih nakupih
moskisvet
Portal
Osupljiva preobrazba! Pevka ni več taka
Kako shujšati, ne da bi izgubili mišično maso?
Kako shujšati, ne da bi izgubili mišično maso?
Zvezdnik se je prepolovil
Zvezdnik se je prepolovil
Če vam med vožnjo zasveti ta lučka, nemudoma ustavite vozilo
Če vam med vožnjo zasveti ta lučka, nemudoma ustavite vozilo
dominvrt
Portal
Zato imajo brisače trak na robovih
Eko božič: preprosti koraki za ekološki božič
Eko božič: preprosti koraki za ekološki božič
Vsi so nori na ta japonski način zavijanja daril
Vsi so nori na ta japonski način zavijanja daril
Uspelo nam je! Mucka sta dobila nov dom
Uspelo nam je! Mucka sta dobila nov dom
okusno
Portal
Najlepši piškoti, ki jih boste letos spekli doma
Hiter prigrizek za praznične zabave
Hiter prigrizek za praznične zabave
Zvezda božičnega menija
Zvezda božičnega menija
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
voyo
Portal
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420