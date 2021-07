Dubaj v boj z vročino z umetnim ustvarjanjem dežja

In kako deluje nov način ustvarjanja dežja? Brezpilotna letala izstrelijo laserske žarke v oblake in jih napolnijo z elektriko. Polnjenje spodbudi kondenzacijo, kapljice vode pa skupaj ustvarijo večje dežne kaplje, v bistvu elektrificirajo zrak, da ustvari dež.

Pred časom je BBC poročal, da si Združeni arabski emirati (ZAE) želijo preizkusiti tehnologijo brezpilotnih letal, ki so jo razvili v sodelovanju z Univerzo v Readingu v Združenem kraljestvu. Umetno ustvarjen dež je za ZAE namreč ključnega pomena, ker Dubaj letno dobi povprečno le štiri centimetre padavin. To otežuje kmetovanje in država je tako prisiljena uvoziti več kot 80 odstotkov hrane. Majhna količina padavin prav tako ne pomaga pri visokih temperaturah v državi. 6. junija je na primer Dubaj zabeležil temperaturo, višjo od 51 stopinj Celzija.

Dubajska tehnologija ustvarjanja dežja se sicer ne razlikuje popolnoma od sejanja oblakov, ki se v ZDA uporablja od leta 1923 za boj proti daljšim obdobjem suše. Za sejanje oblakov je potreben zdrobljen srebrov jodid, kemikalija, ki se uporablja v fotografiji, da pomaga ustvariti vodne grozde v zraku.