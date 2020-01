Dubaj zajelo nenavadno močno deževje: letališče poplavljeno

Številne lete so morali tako danes odpovedati ali pa jih preusmeriti. Večina letal bo na ciljno destinacijo odpotovala z občutno zamudo. "Dubai Airports lahko potrdi, da mednarodno letališče v Dubaju danes zaradi hudih poplav in močnega deževja doživlja motnje v delovanju," je na Twitterju zapisal upravljalec letališča. "Zamude letal se bodo nadaljevale skozi dan, nekatere lete pa bomo odpovedali."

Uprava za ceste in promet je prebivalce Dubaja pozvala, naj se danes na ceste ne odpravijo z avtomobili, ampak naj raje uporabijo metro in se tako izognejo prometnemu kaosu. Nekateri vozniki so namreč zaradi poplavljenih cestišč tudi po več ur obtičali na cestah.

Padavine v Dubaju so sicer redke in ne trajajo dolgo. Večinoma dežuje v zimskem obdobju med decembrom in marcem v obliki kratkih nalivov in občasnih neviht. V povprečju dež pada le pet dni na leto.