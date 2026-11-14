Dubajska čokolada dobiva konkurenco

Kaj je bolj slastnega kot čokolada? Svet tekmuje v iskanju najbolj okusne. Dubajska čokolada je pred časom sprožila pravo evforijo, zdaj pa na Slovaškem dobiva konkurenco. Tam so dve leti tuhtali, mleli in pražili ter ustvarili sladico iz bučnih semen, ki ji napovedujejo bleščečo prihodnost.