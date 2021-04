Dubajska policija aretirala skupino ljudi zaradi posnetkov golih žensk na balkonu

Dubajska policija je nato v povezavi z "nespodobnim videom" aretirala skupino ljudi, ki se bo zdaj morala zagovarjati pred sodiščem. "Dubajska policija opozarja pred takšnim nesprejemljivim vedenjem, ki ne odraža vrednot in etike emiratske družbe," so zapisali v sporočilu za javnost, ki ga je povzel lokalni The National .

Skupina več kot ducat žensk je na balkonu ene od stolpnic v soseski Marina v Dubaju pozirala fotografu. Dogajanje sredi belega dne pa je pritegnilo zanimanje številnih stanovalcev v bližini, ki so posneli nekaj fotografij in videoposnetkov, ter jih delili na družbenih omrežjih.

Za kršenje zakonodaje o spodobnem vedenju, kar vključuje tudi goloto in drugo "razvratno obnašanje" je zagrožena kazen do šest mesecev zapora in denarna kazen do 5000 dirhamov (1157 evrov). Kazen pa lahko doleti tudi posameznike, ki bodo te posnetke delili prek spleta.

Čeprav v primerjavi z nekaterimi sosednjimi arabskimi državami veljajo Združeni arabski emirati, še posebej Dubaj, za bolj liberalne, pa tudi tu veljajo stroga pravila glede obnašanja v javnosti, ki med drugim prepovedujejo goloto, popivanje in celo poljubljanje na javnih krajih. Prav tako je prepovedano (in kaznivo z zaporom) deljenje pornografskega materiala, tako denimo večinsko državne telekomunikacijske družbe blokirajo dostope do pornografskih spletnih strani.

Posamezniki se lahko znajdejo za zapahih tudi zaradi svojih komentarjev, objav in posnetkov, ki jih delijo na spletu.