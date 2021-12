Dubajski emir mora pobegli princesi plačati 645 milijonov evrov

Dubajski emir Mohammed bin Rašid al Maktum mora svoji odtujeni ženi in otrokoma, ki živijo v Veliki Britaniji, kamor so pobegnili v strahu pred njim, plačati 550 milijonov funtov (645 milijonov evrov). Gre za najvišjo ločitveno poravnavo, ki jo je kdaj določilo britansko sodišče.

Ločitveni postopek, ki ga zaznamujejo vrtoglavi zneski, je potekal za zaprtimi vrati na družinskem oddelku Višjega sodišča Anglije in Walesa. Sodišče je šejku Mohamedu bin Rašidu Al Maktoumu naložilo, da mora svoji nekdanji ženi, princesi Hayi Bint Al Hussein, hčerki nekdanjega jordanskega kralja Huseina, plačati znesek v višini 251,5 milijona funtov (skoraj 300 milijonov evrov) in v prihajajočih letih zagotoviti še dodatnih 290 milijonov funtov (340,5 milijona evrov) za kritje stroškov vzdrževanja in varnosti njunih otrok. 47-letna Haya, ki z otrokoma, starima 13 in devet let, živi v Londonu, je najmlajša od šestih žena šejka Mohammeda, 72-letnega vladarja Dubaja, premierja Združenih arabskih emiratov in vplivnega lastnika dirkalnih konj. Denar, ki ga bo dobila od ločitve, bo pokril stroške vzdrževanja dveh nepremičnin, vrednih več milijonov funtov – poleg hiše v bližini Kensingtonske palače tudi njihove glavne rezidence v Surreyu. V načrtih je tudi zajeten "varnostni proračun", pa denar za družinske počitnice, plače, stroške bivanja medicinske sestre in varuške, oklepnih vozil ter vzdrževanja ponijev in drugih hišnih ljubljenčkov.

icon-expand Par se je poročil leta 2004, to je bila druga uradna poroka šejka Mohameda. FOTO: AP

Njuna dolgotrajna sodna bitka za skrbništvo je razgalila splošni javnosti sicer tesno zaprt svet kraljevih družin na Bližnjem vzhodu. Princesa Haya je leta 2019 z otrokoma pobegnila iz Dubaja v Veliko Britanijo, češ da se boji za svoje življenje, potem ko je odkrila, da je šejk Mohammed ugrabil dve drugi hčerki, Latifo in Šamso, in ju proti njuni volji odpeljal nazaj v Dubaj. Latifa, ki je marca 2018 neuspešno poskušala pobegniti iz emirata, je trdila, da je bila talka v eni od njegovih palač in se je bala za svoje življenje.

Šejk je ugrabitve zanikal, a je višje sodišče leta 2020 odločilo, da so resnične. Razsodilo je, da je bila princesa Haya podvržena ustrahovanju, zaradi česar je bila prisiljena pobegniti v London. Tam je še vedno prejemala njegove grožnje, v katerih je pisalo, da jo lahko najde kjerkoli. Vse od takrat plačuje ogromne vsote denarja za varnost, saj se boji, da bi bili njeni otroci ugrabljeni in odpeljani nazaj v Dubaj.

Najvišja poravnava, ki jo je doslej določilo britansko sodišče, je bila približno 450 milijonov funtov (528,5 milijona evrov). Leta 2016 je pripadla Tatjani Akhmedovi, nekdanji ženi ruskega milijarderja.

Sodnik je v današnji odločitvi pojasnil, da je šejk princeso "nadlegoval in ustrahoval tako pred kot po njenem odhodu v Anglijo". Prepričan je, da princesa in njena dva otroka potrebujejo popolno varnost v Združenem kraljestvu. Glavna grožnja, s katero se soočajo, pa ni zunanja, ampak jo predstavlja njihov oče. "Obstaja jasno tveganje za otroka, ki bo skoraj zagotovo obstajalo vse, dokler se ne osamosvojita. Tudi pri princesi bo prisotno tveganje do konca njenega življenja, pa naj bo to zaradi šejka Mohameda ali drugih." Par se je sicer poročil leta 2004, to je bila druga uradna poroka šejka Mohameda. Po šeriatskem pravu pa se je leta 2019 brez njene vednosti ločil od nje, ko je izvedel, da ga vara s svojim osebnim stražarjem. Šejkov tiskovni predstavnik je v odzivu dejal, da je šejk "vedno poskrbel za to, da so njegovi otroci preskrbljeni", odločitve sodišča glede financ pa ne namerava komentirati.