Dubrovčanom dvakrat na dan pozvonijo poštarji s Filipinov

Soseda Hrvaška pa se sooča s kroničnim pomanjkanjem delovne sile, čeprav je na zavodu za zaposlovanje prijavljenih več kot 120 tisoč ljudi. A kot kaže so službe, ki so na voljo zanimive predvsem tujcem. V zadnjih dveh letih je zaposlitev na Hrvaškem našlo okoli 8000 tisoč delavcev iz Azije. Od novega leta Dubrovčanom dvakrat na dan pozvonijo poštarji iz Filipinov, ki so k našim južnim sosedom prišli neposredno z gradbišč v Katarju. Na Hrvaškem so le dobre tri tedne, a se tam že počutijo kot doma.