Dubrovničane zbudilo tresenje tal: 'Vrglo me je iz postelje'

V petek zjutraj so se ob 5.54 uri zatresla tla na jugu Hrvaške. Epicenter potresa se je nahajal približno 10 kilometrov stran od turistično najbolj priljubljenega hrvaškega mesta, v sosednji Bosni in Hercegovini, poročajo hrvaški mediji.

Evropski seizmološki center je kmalu za tem sporočil, da so seizmografi intenziteto potresa v epicentru ocenili na peto stopnjo evropske makrosezmične lestvice, tresenje tal v Dubrovniku pa da se uvršča v četrto magnitudo po Richterju.

To pomeni, da se je bil potres dokaj močan. Tresenje občuti večina oseb, ki se nahaja v zgradbah, izven zgradb potres občutijo redki. Mnogi se zbudijo iz spanca, zgradbe pa se v celoti stresejo. Viseči predmeti močno nihajo, majhni pa se premaknejo. Vrata in okna loputajo ali se zaloputnejo.

Prav take izkušnje so nato na EMSC sporočili zbujeni Dubrovničani. "Vrglo me je iz postelje," je zapisal prvi. "Treslo se je in več stvari je padlo s polic," je zapisal drugi. "Dobro se je treslo, vse nas je zbudilo," so prebivalci tudi delili opise.

O morebitni škodi zaradi potresa zaenkrat ne poročajo.