Dubrovnik bo prepovedal nove apartmaje in ukinil 5000 že obstoječih postelj

V enem izmed najbolj turistično priljubljenih mest na Hrvaškem so se odločili, da nekoliko umirijo nastajanje novih zasebnih apartmajev za turiste. Župan Mato Franković si namreč želi zmanjšati število ležišč, ki se oddajajo v turistične namene, in to kar za tretjino. Prepovedal bo tudi tudi oddajanje turističnih nastanitev, ki so se pojavile v stanovanjskih soseskah.

V mestu je turistom trenutno na voljo 48.000 postelj, ko iz računice odstranimo hotele, jih ostane še 16.532, ki jih obiskovalcem oddajajo zasebni ponudniki. To pomeni, da bo v naslednjem letu v apartmajih ukinjenih približno 5000 ležišč.