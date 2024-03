Dubrovnik in Ko Phi Phi: Od gneče do kupov smeti in uničevanja narave

Kaj imata skupnega Dubrovnik in več kot 8400 kilometrov oddaljen tajski otok Ko Phi Phi? Obe destinaciji sta zasloveli zaradi snemanja odmevnih filmov in serij, nato pa so ju preplavili turisti. Domačini so bili sprva zadovoljni, a so kmalu spremenili mnenje. Razcvet turizma namreč ni odtehtal številnih negativnih plati – od gneče do kupov smeti in uničevanja narave.