Dubrovčani bi račun za čiščenje smeti izstavili Tirani

Plastenke, ostanki vseh vrst embalaže, hlodi, drevje. In še več plastenk.

"Videli smo na deklaracijah, da izvirajo iz Albanije, Grčije, Turčije, celo Rusije, Italije," je povedal Marijan Žitnika iz organizacije Maritimo Recycling.

Močan jugo je tone smeti prinesel med drugim tudi na osrednjo dubrovniško plažo, tisto, ki krasi vse razglednice in je eden od turističnih biserov, s katerimi se sicer hvali Dubrovnik.

"Ko pade veliko dežja, se reke v Albaniji dvignejo in povlečejo veliko odpada z obale. Na žalost oni še nimajo tako urejenih odlagališč. In ko se reke dvignejo za nekaj metrov, odnesejo smeti v Jadransko morje, od tam pa jih tokovi prinesejo do naše obale," je dejal Ivica Vilibić iz Inštituta za oceanografijo in ribištvo.

A takšnih prizorov Dubrovčani niso videli že kar nekaj let.