Dubrovnik se je prebudil na peklenskih 34 stopinjah Celzija

Hrvaško pesti velika vročina, zaradi katere danes velja rdeče vremensko opozorilo za celotno jadransko obalo in notranjost Dalmacije. Na jadranski obali in v notranjosti Dalmacije se bo temperatura čez dan po napovedih vremenoslovcev gibala med 34 in 39 stopinjami Celzija.
Peklensko pa je bilo že jutro. HRT poroča, da je bila noč vroča in soparna, Dubrovački vjesnik pa navaja, da je bilo v Dubrovniku že ob petih zjutraj 34 stopinj. "K učinku pregrevanja zraka je pripomogla še močna fenska burja, ki je zapihala v zgodnjih jutranjih urah," so zapisali.
Rdeče vremensko opozorilo zaradi vročinskega vala za danes velja za splitsko, reško, dubrovniško in kninsko regijo, enako opozorilo pa ostaja tudi za torek in sredo.
Za preostale dele Hrvaške državni hidrometeorološki zavod ni izdal vremenskih opozoril, dnevna temperatura pa ne bo presegala 33 stopinj Celzija.
V Črni gori, Srbiji in BiH bo žarela štiridesetica
Še s hujšo vročino se spopadajo v Črni gori, kjer rdeče vremensko opozorilo velja za celotno državo. Temperature v notranjosti bodo danes glede na napovedi dosegle 42 stopinj, na obali pa se bodo gibale med 34 in 39 stopinjami. V torek bodo za kakšno stopinjo nižje, a bo država zaradi nevarne vročine še vedno v rdečem.
V BiH bodo temperature dosegale do 38 stopinj, ponekod na jugu države do 42. Med najbolj vročimi kraji je tudi Mostar, kjer so že ob 8. uri izmerili 32 stopinj.
V Srbiji bo po napovedih vremenoslovcev vroče ves teden. Do srede bodo temperature nekoliko nižje, nato pa se bodo povzpele do 38 stopinj, ponekod tudi do 40.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.