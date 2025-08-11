Dubrovnik se je prebudil na peklenskih 34 stopinjah Celzija

Vročinski val je zajel tudi Bosno in Hercegovino ter Črno goro, kjer bodo temperature danes po napovedih presegle 40 stopinj Celzija. V Srbiji vrhunec napovedujejo za drugo polovico tedna.

Hrvaško pesti velika vročina, zaradi katere danes velja rdeče vremensko opozorilo za celotno jadransko obalo in notranjost Dalmacije. Na jadranski obali in v notranjosti Dalmacije se bo temperatura čez dan po napovedih vremenoslovcev gibala med 34 in 39 stopinjami Celzija.

Dubrovnik FOTO: Shutterstock icon-expand

Peklensko pa je bilo že jutro. HRT poroča, da je bila noč vroča in soparna, Dubrovački vjesnik pa navaja, da je bilo v Dubrovniku že ob petih zjutraj 34 stopinj. "K učinku pregrevanja zraka je pripomogla še močna fenska burja, ki je zapihala v zgodnjih jutranjih urah," so zapisali. Rdeče vremensko opozorilo zaradi vročinskega vala za danes velja za splitsko, reško, dubrovniško in kninsko regijo, enako opozorilo pa ostaja tudi za torek in sredo.

Za preostale dele Hrvaške državni hidrometeorološki zavod ni izdal vremenskih opozoril, dnevna temperatura pa ne bo presegala 33 stopinj Celzija.

V Črni gori, Srbiji in BiH bo žarela štiridesetica