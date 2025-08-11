Svetli način
Dubrovnik se je prebudil na peklenskih 34 stopinjah Celzija

Dubrovnik, 11. 08. 2025 11.07 | Posodobljeno pred 1 uro

T.H. , STA
Vročinski val je zajel tudi Bosno in Hercegovino ter Črno goro, kjer bodo temperature danes po napovedih presegle 40 stopinj Celzija. V Srbiji vrhunec napovedujejo za drugo polovico tedna.

Hrvaško pesti velika vročina, zaradi katere danes velja rdeče vremensko opozorilo za celotno jadransko obalo in notranjost Dalmacije. Na jadranski obali in v notranjosti Dalmacije se bo temperatura čez dan po napovedih vremenoslovcev gibala med 34 in 39 stopinjami Celzija.

Dubrovnik FOTO: Shutterstock

Peklensko pa je bilo že jutro. HRT poroča, da je bila noč vroča in soparna, Dubrovački vjesnik pa navaja, da je bilo v Dubrovniku že ob petih zjutraj 34 stopinj. "K učinku pregrevanja zraka je pripomogla še močna fenska burja, ki je zapihala v zgodnjih jutranjih urah," so zapisali. 

Rdeče vremensko opozorilo zaradi vročinskega vala za danes velja za splitsko, reško, dubrovniško in kninsko regijo, enako opozorilo pa ostaja tudi za torek in sredo.

Za preostale dele Hrvaške državni hidrometeorološki zavod ni izdal vremenskih opozoril, dnevna temperatura pa ne bo presegala 33 stopinj Celzija.

V Črni gori, Srbiji in BiH bo žarela štiridesetica

Še s hujšo vročino se spopadajo v Črni gori, kjer rdeče vremensko opozorilo velja za celotno državo. Temperature v notranjosti bodo danes glede na napovedi dosegle 42 stopinj, na obali pa se bodo gibale med 34 in 39 stopinjami. V torek bodo za kakšno stopinjo nižje, a bo država zaradi nevarne vročine še vedno v rdečem.

V BiH bodo temperature dosegale do 38 stopinj, ponekod na jugu države do 42. Med najbolj vročimi kraji je tudi Mostar, kjer so že ob 8. uri izmerili 32 stopinj.

V Srbiji bo po napovedih vremenoslovcev vroče ves teden. Do srede bodo temperature nekoliko nižje, nato pa se bodo povzpele do 38 stopinj, ponekod tudi do 40.

