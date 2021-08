Dubrovnik se je vrnil na turistični zemljevid: proste le še najdražje sobe

Cilj današnjega srečanja v Opatiji je, kot je dejal hrvaški premier Andrej Plenković , pregledati ukrepe, ki so jih sprejeli do zdaj, in začrtati smernice, da bi bila letošnja turistična sezona še boljša od rekordnega leta 2019. V ponedeljek so na Hrvaškem realizirali 7.769.179 prihodov, kar je preseglo skupno število prihodov turistov v letu 2020. "Z odgovornim ravnanjem prispevajmo k temu, da bomo še naprej ostali varna destinacija," je ob tem na družbenih omrežjih zapisal premier.

"Od 1. januarja do 31. julija imamo višje prihodke od fiskaliziranih računov kot leta 2019," je dejal Plenković, ministrica za turizem Nikolina Brnjac pa je dodala, da so doslej zabeležili 69 odstotkov prenočitev, poročajo hrvaški mediji.

Po podatkih sistema za prijavo in odjavo turistov eVisitor je bilo od 1. januarja do 7. avgusta 2021 v Dubrovniku zabeleženih 225.163 prihodov in 809.391 prenočitev. V istem obdobju leta 2020 so zabeležili 133.532 prihodov in 426.998 prenočitev, leta 2019 pa 870.819 prihodov in 2.615.588 prenočitev.

Dubrovnik, ki je bil leta 2019 najbolj obiskano mesto na Hrvaškem z največ turističnimi prenočitvami, je lani zaradi koronavirusa utrpel velike izgube. To hrvaško mesto je namreč letalska destinacija, lani pa letov skoraj ni bilo. Vendar pa se je letos pobral in se tako znova kopa v morju turistov.

Velik porast v primerjavi z lanskim letom so zabeležili junija, ko so v Dubrovniku zabeležili 40.038 prihodov in 135.895 prenočitev oziroma 201 odstotek več prihodov in 210 odstotkov več prenočitev kot v enakem obdobju lani, poroča Index.hr. Julija 2021 so medtem beležili 115.323 prihodov in 422.679 prenočitev, torej 152 odstotkov več prihodov in 131 odstotkov več prenočitev kot v enakem obdobju lani.

Od 1. do 7. avgusta so v Dubrovniku zabeležili že 36.750 prihodov, realiziranih pa je bilo 149.607 prenočitev, kar je 90 odstotkov več turističnega prometa v primerjavi z lanskim letom. "Konec junija so zabeležili občutno povečanje in intenziviranje turističnega prometa, kar se je nadaljevalo tudi julija, po napovedih pa avgusta pričakujemo novo povečanje števila prihodov in prenočitev," so dejali v Turistični skupnosti mesta Dubrovnik.