Duda poziva ZDA k premestitvi jedrskega orožja na Poljsko

Po oceni Andrzeja Dude je precej jasno, da bi lahko predsednik ZDA Donald Trump premestil ameriške jedrske konice, ki so trenutno v Zahodni Evropi ali ZDA, na Poljsko. O tem je nedavno govoril tudi s posebnim odposlancem ZDA za Ukrajino Keithom Kelloggom, je dodal.

"Natova meja se je leta 1999 premaknila proti vzhodu, torej bi moral 26 let pozneje proti vzhodu slediti tudi premik Natove infrastrukture. Meni je to očitno," je v intervjuju za Financial Times povedal Duda.

"Ne samo, da je prišel čas, ampak bi bilo tudi varneje, če bi bila ta orožja že tu," je dodal.

O tem bo moral sicer odločiti Trump, priznava poljski predsednik. Je pa spomnil, da je ruski predsednik Vladimir Putin leta 2023 sporočil, da bo v Belorusijo namestil rusko jedrsko orožje. "Rusija ni niti malo oklevala, ko so premestili svoje jedrsko orožje v Belorusijo," je pojasnil. "Nikogar niso prosili za dovoljenje," je opozoril.

Duda upa, da mu uspe uresničiti predlog o deljenju jedrskega orožja, ki ga je neuspešno že predstavil administraciji nekdanjega ameriškega predsednika Joeja Bidna. V obdobju Sovjetske zveze je namreč Poljska gostila jedrske konice, bi pa tokratno namestitev jedrskega orožja Kremelj verjetno razumel kot veliko grožnjo, še piše Financial Times.

Poziv Dude poudarja vse večjo zaskrbljenost na Poljskem, ki jo delijo tudi druge države v regiji, glede okrepljenega položaja Rusije po spremembi ameriške politike do vojne v Ukrajini.

Duda je v pogovoru za britanski časnik še zavrnil pomisleke, da bi si lahko Trump premislil glede ameriških vojakov, ki so nameščeni na Poljskem. "Skrbi glede tega, da bodo ZDA s Poljske umaknile svojo vojaško prisotnost, niso utemeljene. Smo zanesljiva zaveznica ZDA, ki imajo tu tudi svoj strateški interes," je dejal.