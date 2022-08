'Umrla je za ljudi, za Rusijo. Fronta je tukaj'

V Moskvi se je na pogrebu Darje Dugine, ubite hčerke vplivnega ruskega ideologa, zbralo več sto ljudi. Med njimi so bili tudi politiki, ki so jo označili za mučenico. Na pogrebni slovesnosti je spregovoril tudi njen oče, ki je poudaril, da je Dugina "umrla za ljudi in za Rusijo".

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Ruski politiki in prijatelji 29-letne novinarke in politologinje so se sprehodili mimo temne lesene krste v dvorani moskovskega televizijskega centra Ostankino, da bi se poslovili od Dugine, položili cvetje in izrazili sožalje njenim staršem. Na črni steni za krsto je visela velika črno-bela fotografija preminule, ob krsti pa je bil tudi red zaslug za pogum, ki ga je Dugini posthumno podelil ruski predsednik. "Umrla je za ljudi, za Rusijo, na fronti. Fronta je tukaj," je na pogrebni slovesnosti poudaril 60-letni Aleksander Dugin. Družinski prijatelj Konstantin Malofejev, ultranacionalistični tajkun, je Dugino označil za mučenico. Dodal je, da je zaradi njene smrti še pomembneje, da Rusija zmaga v vojni v Ukrajini. Kontroverzni poslanec Leonid Slucki pa je pozval, da bi po koncu "denacifikacije", kot ruske oblasti tudi označujejo vojno v Ukrajini, po Dugini poimenovali trg v Kijevu. Darja Dugina, hči ultranacionalista in tesnega zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina, je bila ubita v soboto v napadu z avtomobilom bombo blizu Moskve, ko se je vračala s festivala, ki se ga je udeležila z očetom. Dugina je sicer veljala za vneto zagovornico ruske vojne proti Ukrajini, ki traja že pol leta.

icon-expand Pogreb Darje Dugine FOTO: AP

Ruska obveščevalna služba FSB je v ponedeljek sporočila, da je rešila primer. Odgovornost za napad je pripisala ukrajinski državljanki Nataliji Vovk. Ta naj bi najela stanovanje v zgradbi, kjer je živela Dugina, in ji sledila z avtomobilom. FSB s tem nakazuje, da naj bi bila žrtev napada Dugina. Po napadu naj bi Ukrajinka pobegnila v Estonijo, kar so estonske oblasti že zanikale.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je dejal, da ne more biti usmiljenja do tistih, ki stojijo za bombnim napadom. "Upamo, da bo preiskava kmalu končana. Glede na izsledke te preiskave ne more biti usmiljenja za tiste, ki so organizirali, ukazali in izvedli bombni napad," je po poročanju dejal Lavrov na novinarski konferenci v Moskvi. Ruski mediji medtem poročajo, da si je Dugina v zadnjem trenutku sposodila očetov avtomobil, kar bi lahko pomenilo, da je bil tarča napada Dugin. Številni ruski opozicijski politiki, med katerimi mnogi zaradi preganjanja v domovini živijo v izgnanstvu, se ob tem sprašujejo, zakaj je FSB primer Dugine rešila v le dveh dneh, mnogi politični umori v Rusiji pa ostajajo nerešeni več let.