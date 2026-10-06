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Duhovnik prijavil bombo na letalu, nato priznal, da se je šalil

Split, 06. 10. 2026 07.06 pred 6 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.V.
Air Serbia

Na splitskem letališču so zaradi grožnje o bombi evakuirali letalo Air Serbia. Razlog? 75-letnik, ki je podal informacijo o eksplozivni napravi, nato pa je dejal, da se je zgolj šalil. Neuradno naj bi bil pridržani duhovnik.

Policija je 75-letnika aretirala in po pregledu evakuiranega letala, potnikov in prtljage za dokazovanje morebitne prisotnosti bombe ugotovila, da nikjer ni eksplozivne naprave. Letalo, ki bi moralo vzleteti ob 15.20, je malo pred 19. uro vzletelo proti Beogradu.

"Na letališču Split je bil opravljen pregled letala, potnikov in prtljage za dokazovanje morebitne prisotnosti bombe. Pri pregledu niso našli nobenih eksplozivnih naprav, letalo s potniki pa je zapustilo letališče. Zoper aretiranega 75-letnika poteka kriminalistična preiskava zaradi suma storitve kaznivega dejanja lažnega alarma," je sporočila splitsko-dalmatinska policija.

Slobodna Dalmacija je neuradno poročala, da je aretirani duhovnik.

Eden od potnikov je za Dnevnik.hr povedal, da je v letalo nenadoma vstopilo več policistov, nekateri v uniformah, nekateri pa v civilu. "Skozi okno ob letalu sem videl policijsko vozilo. Iz letala so spravili sivolasega gospoda, ki je sedel v tretji ali četrti vrsti," je povedal.

Dodal je, da potniki sprva niso vedeli, kaj se dogaja. Ko je stevardeso prosil za pojasnilo, je odgovorila: "Omenil je besedo bomba."

Po njegovih besedah je več potnikov iz strahu zapustilo letalo, okoli 15.40 pa je pilot po zvočniku sporočil, da morajo vsi izstopiti, ker je treba letalo pregledati zaradi varnostnih razlogov.

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