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Duhovnik umrl med mašo, potem ko se je nanj zrušil križ

Guayaquil, 18. 10. 2026 18.33 pred 53 minutami 1 min branja 12

Avtor:
L.M.
Na duhovnika se je zrušil križ

V cerkvi Gospe večne pomoči v ekvadorskem Guayaquilu je med opravljanjem maše umrl duhovnik Sanchez Molinari. Po navedbah tamkajšnjih medijev se je nanj zrušil križ, pritrjen na steno za njim, tragedijo je ujel tudi neposredni prenos maše.

Nadškofija je na dan njegove smrti objavila osmrtnico, ki jo je podpisal nadškof, kardinal Luis Gerardo Cabrera Herrera. V njej je izrazila sožalje redemptoristom ter duhovnikovi družini in prijateljem. Okoliščin njegove smrti v uradnem sporočilu niso pojasnili, poročajo lokalni mediji.

Po poročanju medijev in zapisih na družbenih omrežjih se je nesreča zgodila med mašo, ki so jo prenašali v živo. Okoli 27. minute prenosa naj bi se križ, pritrjen na steno za duhovnikom, odlomil in padel nanj. Po padcu je bilo na posnetku slišati tudi vzklike zbranih vernikov.

Osmrtnica za duhovnika Sanchzea Molinarija
Osmrtnica za duhovnika Sanchzea Molinarija
FOTO: X (Posnetek zaslona)

Nadškofija za zdaj ni pojasnila, ali je duhovnik umrl na kraju dogodka ali po zdravniški pomoči. Prav tako ni znano, v kakšnem stanju je bil križ in kako je bil pritrjen na steno.

Sanchez Molinari je pripadal Kongregaciji presvetega Odrešenika, znani tudi kot redemptoristi. Vodil je župnijo, posvečeno Mariji, Materi nenehne pomoči, katere češčenje je tesno povezano prav s tem redom.

Razlagalnik

Redemptoristi, uradno znani kot Kongregacija presvetega Odrešenika, so katoliška misijonarska družba, ki jo je leta 1732 v Italiji ustanovil sveti Alfonz Marija Liguori. Njihovo glavno poslanstvo je oznanjanje evangelija med revnimi in zapuščenimi ljudmi. Red je postal svetovno znan po svojem prizadevanju za duhovno oskrbo vernikov ter po svoji predanosti češčenju Marije, Matere nenehne pomoči, kar je postalo eden njihovih prepoznavnih znakov.

Kardinal je eden najvišjih cerkvenih dostojanstvenikov v Katoliški cerkvi, ki ga imenuje papež. Kardinali tvorijo tako imenovani kardinalski zbor, njihova najpomembnejša naloga pa je svetovanje papežu pri upravljanju cerkve in sodelovanje pri izvolitvi novega papeža na konklavu. Zaradi te vloge so pogosto imenovani za 'kneze cerkve' in imajo pomembno vlogo pri usmerjanju cerkvenega življenja na globalni ravni.

Podoba Marije, Matere nenehne pomoči, je ena najbolj znanih ikon v krščanstvu, ki izvira iz bizantinske tradicije. Na njej je upodobljena Marija, ki v naročju drži Jezusa, okoli njiju pa sta angela, ki kažeta na orodja Jezusovega trpljenja. Ikonografija simbolizira Marijino vlogo kot priprošnjice in tolažnice, ki vernike v njihovih stiskah usmerja k svojemu sinu Jezusu Kristusu, kar pojasnjuje, zakaj je ta podoba tako tesno povezana z redemptoristi, ki so jo leta 1866 prejeli v skrb od papeža Pija IX.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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Ekvador duhovnik Guayaquil križ nesreča

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