Duhovnik umrl med mašo, potem ko se je nanj zrušil križ

Nadškofija je na dan njegove smrti objavila osmrtnico, ki jo je podpisal nadškof, kardinal Luis Gerardo Cabrera Herrera. V njej je izrazila sožalje redemptoristom ter duhovnikovi družini in prijateljem. Okoliščin njegove smrti v uradnem sporočilu niso pojasnili, poročajo lokalni mediji.

Po poročanju medijev in zapisih na družbenih omrežjih se je nesreča zgodila med mašo, ki so jo prenašali v živo. Okoli 27. minute prenosa naj bi se križ, pritrjen na steno za duhovnikom, odlomil in padel nanj. Po padcu je bilo na posnetku slišati tudi vzklike zbranih vernikov.