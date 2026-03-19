Tujina

Dunaj, vohunska prestolnica, polna agentov SVR

Dunaj, 19. 03. 2026 15.19

M.V.
Ruska zunanja obveščevalna služba je Dunaj spremenila v središče za elektronske in satelitske obveščevalne operacije, navaja najnovejše poročilo Robert Lansing Institute (RLI). Moskva je po navedbah raziskovalcev avstrijsko prestolnico spremenila v središče satelitskega vohunjenja, pri čemer uporablja diplomatske objekte za zbiranje občutljivih informacij.

Poročilo RLI izpostavlja specifičen položaj Dunaja, ki ugaja delovanju ruske zunanje obveščevalne službe (SVR). Avstrija je namreč nevtralna država, zato se ruski diplomati v njej soočajo z manjšim političnim pritiskom za izgon. Na Dunaju je prav tako veliko število mednarodnih organizacij in posledično večje število občutljivih komunikacijskih kanalov. 

To ustvarja t. i. "permisivno obveščevalno okolje", kjer so stroški delovanja nizki, donos - količina informacij, pa visok, navaj RLI. Dunaj v tem kontekstu ni naključje, ampak rezultat racionalne izbire lokacije, kjer učinek odtehta stroške. 

SVR nadgrajuje tradicionalno vohunjenje, navaja poročilo. Prej so večji poudarek dajali na človeške vire in agente (HUMINT), zdaj pa se vse bolj osredotočajo na prestrezanje komunikacij (SIGINT).

Ruske tajne službe naj bi operativno prešle v sistem industrijskega zbiranja podatkov, kjer količina podatkov postane pomembnejša od posameznega vira, v ključni fazi pa sledi analiza tudi s pomočjo umetne inteligence. Pri tem uporabljajo satelitske antene, prestrezanje komunikacijskih tokov in elektronski nadzor. Vse skupaj odraža globalni trend v obveščevalni dejavnosti – digitalizacijo vohunjenja, kjer fizična prisotnost ni več nujna za dostop do informacij. 

Poročilo izpostavlja tudi pomen diplomatskega kritja za osebe, ki delajo v diplomaciji in mednarodnih organizacijah, v resnici pa so operativci pod krinko. To jim omogoča pravno zaščito, uporabo ambasade kot kaze in lažji dostop do elitnih krogov. Gre za klasičen model "legalnih agentov". Poročilo, ki se sklicuje na svoje vire, navaja, da je velik del ruskih diplomatov v takih okoljih povezan z obveščevalnimi dejavnostmi.

Operacije niso omejene le na Avstrijo, pokrivajo Evropo, segajo pa tudi na Bližnji vzhod in Afriko. Dunaj pa medtem deluje kot regionalno vozlišče. To agentom omogoča centralizacijo zbiranja podatkov, večjo učinkovitost in možno koordinacije z drugimi obveščevalnimi strukturami. 

Poročilo omenja tudi kibernetske napade, informacijske operacije in politično vplivanje. Kot navaja RLI, je Avstrija predstavlja "mehko točko" sistema, ki obstaja zaradi neenotne varnostne arhitekture EU. 

Vohunjenje pogosto ni kaznivo, če ni usmerjeno proti državi gostiteljici, politična volja za ukrepanje pa je omejena, kar ustvarja sivo cono za delovanje obveščevalnih agencij, izpostavlja poročilo.

Sistematično zbiranje podatkov omogoča profiliranje politikov, spremljanje njihovega odločanja in strateško prednost v krizah. Gre za akumulacijo obveščevalnega kapitala.

Rusija gradi tehnološko podprto, geografsko centralizirano obveščevalno infrastrukturo v Evropi, pri tem pa poročilo omenja tudi srbsko prestolnico Beograd, ki naj bi postal operativno koordinacijsko središče. Srbija namreč ni uvedla sankcij proti Rusiji, ruski diplomati, izgnani iz držav EU, pa so bili premeščeni v Beograd, ki je ponudil logistično svobodo za obveščevalno dejavnost. Iz beograjskega vozlišča se koordinirajo operacije na Balkanu ter nudijo varne lokacije za srečanje agentov, navaja poročilo. 

'Živahno' obveščevalsko življenje na Dunaju ni novost. V tem mestu so že pred drugo svetovno vojno in po njej delovali številni agenti in predstavniki različnih obveščevalnih služb, 'permisivno obveščevalno okolje' pa nudi maneverski prostor za delovanje in operacije tudi ruskim nasprotnikom.  

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

ZMERNI DESNIČAR
19. 03. 2026 18.08
ka ce bi mi rajši naše probleme najprej reševali naprimer korupcija v Ljubljani pa bi šli pol kasneje še na severne sosede se mi zdi da jim gre bolje kot nam 🙂
FreedomMan
19. 03. 2026 18.01
V Sloveniji bi jih jashari še plačal da vohunijo.
Kali?opko Kali?opkovi?
19. 03. 2026 17.59
Da niso izraelci bli hahahahaha
BRABUS1
19. 03. 2026 17.47
Mene skrbijo bolj naši levi lopvi,ki miljarde kradejo.Upam,da v Bruslu sedaj končno dojamejo lopovske levičarje.
Maki3322
19. 03. 2026 17.57
Največ so pokradli SDS in njihovo sodstvo 3 x 4,5 miljard EUR, ko je vodil Janša. Zakaj se ne razčisti nakup Patrije, ki je zastaralo?????
4krogci
19. 03. 2026 17.46
Aaaa ma zato tko nemarajo ukrajincev tam 😂
seter73
19. 03. 2026 17.41
Ne spreminjajte teme kje zunaj je kdo in kaj..., ali so osebe ki jasno odkrivajo delovanje slovenske drzave in opisujejo korupcijo kot da je to zajtrk, ze bile zaslisane zaradi izdaje zaupnih podatkov in udelezbe pri korupciji?
Sixten Malmerfelt
19. 03. 2026 17.17
Problem so Izraelci! in jenkiji! ne pa Rusi!
BBcc
19. 03. 2026 17.22
Oboji so problem.
St. Gallen
19. 03. 2026 17.14
Tudi Avstrijcem gre bolje kot vam, torej zgledujte se po boljsih, korak za korakom, posnetek za posnetkom
slayer2
19. 03. 2026 17.09
😂😂😂
Bombardirc1
19. 03. 2026 17.04
Nas bi morala bolj skrbeti prisotnost izraelskih operativcev v Sloveniji, sploh tistih ki jih jufka plačuje...
Stojadina-sportiva
19. 03. 2026 17.05
Še bolj kot to pa stopnja korupcije...
Sixten Malmerfelt
19. 03. 2026 17.20
Ja res je ta korupcija zaskrbljujoča, Alstom je vozil kovčke gnarja k Jufki, sdsar uroš pa je povedal da mu je dala mati 2,5 milijona evrov od prodaje solate!
jank
19. 03. 2026 17.20
Najbolj korumpirana oseba je Janši, ki je hotel za nekaj milijonov EUR prodati našo svobodo, suverenost in neodvisnost!
BRABUS1
19. 03. 2026 17.44
Mene bolj skrbijo levi lopovi,ki kradejo miljarde narod pa revščino otepa se ti ne zdi.Mi nismo neka velesila z vojsko,industrijo in podobnem.
myomy
19. 03. 2026 17.04
A poznate kakšno ambasado, ki nima nameščenih vohunskih naprav? Razen slovenskih, mislim.
medŠihtom
19. 03. 2026 17.01
lol, koliko enega natolcevanja praznih, brezpomembnih, neuporabnih informacij.
