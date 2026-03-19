Dunaj, vohunska prestolnica, polna agentov SVR

Poročilo RLI izpostavlja specifičen položaj Dunaja, ki ugaja delovanju ruske zunanje obveščevalne službe (SVR). Avstrija je namreč nevtralna država, zato se ruski diplomati v njej soočajo z manjšim političnim pritiskom za izgon. Na Dunaju je prav tako veliko število mednarodnih organizacij in posledično večje število občutljivih komunikacijskih kanalov.

To ustvarja t. i. "permisivno obveščevalno okolje", kjer so stroški delovanja nizki, donos - količina informacij, pa visok, navaj RLI. Dunaj v tem kontekstu ni naključje, ampak rezultat racionalne izbire lokacije, kjer učinek odtehta stroške.

SVR nadgrajuje tradicionalno vohunjenje, navaja poročilo. Prej so večji poudarek dajali na človeške vire in agente (HUMINT), zdaj pa se vse bolj osredotočajo na prestrezanje komunikacij (SIGINT).

Ruske tajne službe naj bi operativno prešle v sistem industrijskega zbiranja podatkov, kjer količina podatkov postane pomembnejša od posameznega vira, v ključni fazi pa sledi analiza tudi s pomočjo umetne inteligence. Pri tem uporabljajo satelitske antene, prestrezanje komunikacijskih tokov in elektronski nadzor. Vse skupaj odraža globalni trend v obveščevalni dejavnosti – digitalizacijo vohunjenja, kjer fizična prisotnost ni več nujna za dostop do informacij.