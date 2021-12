Na Dunaju množični protesti

Kickl se je protestov tudi udeležil ter v nagovoru zbranim ostro kritiziral vladno politiko zapiranja javnega življenja in obveznega cepljenja. Izrazil je prepričanje, da bo vsak dan več ljudi nasprotovalo ukrepom. Obregnil se je tudi ob ministrico za turizem Elisabeth Köstinger , ki mu je očitala, da ima v zvezi s pozivanjem k protestom "krvave roke".

Poleg njega je zbrane protestnike nagovorilo še več vidnih članov FPÖ-ja ter vidnih nasprotnikov ukrepov in cepljenja, nato pa so napotili na protestni pohod po mestu. Na transparentih in tablah je bilo videti že znane slogane zoper obvezno cepljenje proti covidu-19, pa tudi pozive k odstopu vlade.

Za varnost v avstrijski prestolnici, kjer se odvija tudi nekaj drugih zborovanj, skrbi okrog 1400 policistov, dunajskim so na pomoč priskočili tudi policisti iz drugih zveznih dežel. V preteklih tednih so na Dunaju že večkrat potekali protesti proti ukrepom vlade na področju boja proti epidemiji covida-19. Vsakič se jih udeleži okrog 40.000 ljudi.

V državi se bo sicer z nedeljo končalo tritedensko strogo zaprtje javnega življenja, ki velja tudi za cepljene proti covidu-19 in prebolevnike. Zaprtje za tiste, ki se proti covidu-19 niso cepili in ga tudi niso preboleli, se bo medtem nadaljevalo. Bo pa cepljenje proti covidu-19 od februarja v Avstriji obvezno.