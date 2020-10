Dunajska univerza za predavanja najela neogotsko cerkev

Da bi zagotovili varnostno razdaljo med študenti, je Univerza na Dunaju za oktober najela cerkev Votivkirche. Tudi dunajske univerze so novo študijsko leto namreč pričele s hibridnim modelom študija. Študenti Univerze na Dunaju bodo en del študijskih obveznosti opravili na daljavo, drugi pa v živo.

Univerze se glede obveznega nošenja mask med predavanji in vajami odločajo same. Predavalnice so na univerzi uredili tako, da je omogočeno zagotavljanje ustrezne varnostne razdalje najmanj enega metra, kar pa ima za posledico zgolj 40 do 45-odstotno zasedenost predavalnic.

Da bi zagotovila več prostora, je Univerza na Dunaju za svoje študente za mesec oktober najela dunajsko cerkev Votivkirche. Pred cerkvijo so postavili začasne sanitarne prostore, v cerkvi pa grelnike ter vzpostavili brezžični internet in povezavo z omrežjem univerze, ki študentom omogoča direkten prenos predavanj v živo. Za upoštevanje varnostnih določil je zadolžena varnostna služba.

Druga največja dunajska cerkev bo še naprej normalno dostopna tako za vernike kot tudi turiste. Mašni obredi v času med 9. in 18. uro, ko bo univerza prostor uporabljala, namreč niso predvideni. Za sodelovanje so se zaenkrat dogovorili le za mesec oktober, vendar ga bodo morda podaljšali.