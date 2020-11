Dunajski skrajnež v napadu uporabil jurišno puško 'zastava M70'

Ko je komaj 20-letni Kujtim F. začel streljati, je policija prejela kar 540 klicev v sili. Policista posebne enote WEGA sta napadalca ustrelila v roku 9 minut po napadu, nato pa so med obsežnim preiskovalnim delom zavarovali in fotodokumentirali tudi morilčevo orožje. Trenutno glede orožja še vedno poteka forenzična preiskava, je v nedeljo sporočila policija.

Že pred krvavim napadom se je Kujtim F. slikal z več orožji in jih tudi objavil tako na družabnih omrežjih kot tudi izpovednih video posnetkih. Najverjetneje gre za iste modele, ki jih je uporabil tudi v napadu. Preiskave zaseženega orožja, zlasti glede njegovega izvora, so v polnem teku.

Zasegli so tudi polavtomatsko pištolo, najverjetneje gre za orožje "colt", mačeto in številne naboje, še poroča avstrijski Kronen Zeitung .

Po prvih ugotovitvah naj bi napadalec uporabil jurišno puško "zastava M70". Omenjeno strelno orožje izdelujejo v Srbiji in temelji na tehnologiji jurišne puške Kalašnjikov (AK-47 in AKM), uporablja pa naboje kalibra 7,62 X 39 milimetra. Orožje je torej zelo podobno sovjetsko-ruskemu modelu.

Kriminalisti prebivalstvo prosili, naj jim pošljejo videoposnetke in fotografije

Morilec je orožje poleti poskušal kupiti tudi na Slovaškem. Nakup mu najverjetneje ni uspel, ker ni imel dovoljenja za nošenje orožja. Slovaška policija je poskus nakupa v sredo potrdila tudi v objavi na Facebooku. O poskusu nakupa so bile obveščene tudi avstrijske oblasti.

90 minut po terorističnem napadu je Zvezni urad kriminalistične policije (BK) prvič aktiviral svojo platformo za nalaganje datotek in prebivalstvo prosil, naj varnostnim organom preda videoposnetke in fotografije. Občani so naložili več kot 24.000 datotek. 100 preiskovalcev je podatke zavarovalo v 48 urah. Posnetke so nehali zbirati v nedeljo, BK pa se je prebivalstvu zahvalil za pomoč.