Dunajski napadalec nameraval iskati žrtve tudi po cerkvah

2. novembra v večernih urah je avstrijsko prestolnico pretresel teroristični napad, 20-letni Fejzulai Kujtimje začel streljati na ljudi pred kavarnami in restavracijami v tako imenovanem Bermudskem trikotniku. Štiri osebe so v napadu umrle, več je bilo ranjenih. Napadalec je nameraval žrtve iskati tudi po cerkvah, je danes povedal avstrijski notranji minister Karl Nehammer. Napovedal je okrepljeno varovanje cerkva in drugih verskih objektov.

Zadnji rezultati preiskave napada namreč kažejo, da se je napadalec zgledoval po napadu v cerkvi v francoski Nici nekaj dni pred tem.