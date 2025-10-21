Durov ponuja odkup draguljev iz Louvra, rop ga 'sploh ne preseneča'

Nakit bi vrnil v Louvre Abu Dhabi, saj da tam "nihče ne krade".

Potem ko so v nedeljo štirje roparji sredi belega dne vdrli v najslavnejši pariški muzej in pobegnili z osmimi dragocenostmi, ki so pripadali kraljevim družinam iz 19. stoletja, ruski tehnološki podjetnik Pavel Durov ponuja alternativno "rešitev", poroča RT . Policija namreč storilce še vedno išče.

"Z veseljem bi kupil ukradeni nakit in ga podaril nazaj Louvru," je kontroverzni tehnološki podjetnik, ki živi v Dubaju, zapisal na omrežju X in nato dodal: "Mislim, seveda, v Louvre Abu Dhabi – tam pač nihče ne krade." Louvre Abu Dhabi je umetnostni muzej v Združenih arabskih emiratih, odprt leta 2017 na otoku Saadiyat. Francoski muzeji, vključno s pariškim Louvrom, mu pogosto posojajo umetnine.

Durov je zapisal, da ga pariški rop sploh ni presenetil: "To je še en žalosten znak propada nekoč velike države, kjer je vlada izpopolnila umetnost preusmerjanja pozornosti ljudi z namišljenimi grožnjami, namesto da bi se soočila s pravimi."