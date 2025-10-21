Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Durov ponuja odkup draguljev iz Louvra, rop ga 'sploh ne preseneča'

Dubaj, 21. 10. 2025 08.53 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
4

Ustanovitelj aplikacije Telegram Pavel Durov ponuja odkup francoskih dragocenosti, ki so jih neznani storilci v nedeljo ukradli iz Louvra. Pravi, da bi jih vrnil v Louvre – ampak v Louvre Abu Dhabi, umetnostni muzej v Združenih arabskih emiratih.

Nakit bi vrnil v Louvre Abu Dhabi, saj da tam "nihče ne krade".
Nakit bi vrnil v Louvre Abu Dhabi, saj da tam "nihče ne krade". FOTO: Profimedia

Potem ko so v nedeljo štirje roparji sredi belega dne vdrli v najslavnejši pariški muzej in pobegnili z osmimi dragocenostmi, ki so pripadali kraljevim družinam iz 19. stoletja, ruski tehnološki podjetnik Pavel Durov ponuja alternativno "rešitev", poroča RT. Policija namreč storilce še vedno išče.

Preberi še Filmski rop Louvra: tatovi malho napolnili s slavnimi dragulji

'Tam pač nihče ne krade'

"Z veseljem bi kupil ukradeni nakit in ga podaril nazaj Louvru," je kontroverzni tehnološki podjetnik, ki živi v Dubaju, zapisal na omrežju X in nato dodal: "Mislim, seveda, v Louvre Abu Dhabi – tam pač nihče ne krade." Louvre Abu Dhabi je umetnostni muzej v Združenih arabskih emiratih, odprt leta 2017 na otoku Saadiyat. Francoski muzeji, vključno s pariškim Louvrom, mu pogosto posojajo umetnine. 

Durov je zapisal, da ga pariški rop sploh ni presenetil: "To je še en žalosten znak propada nekoč velike države, kjer je vlada izpopolnila umetnost preusmerjanja pozornosti ljudi z namišljenimi grožnjami, namesto da bi se soočila s pravimi."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Durov je že prej obtožil francosko vlado, da ga skuša prisiliti k uvedbi politične cenzure na Telegramu. Lani so ga pridržali na letališču v Parizu zaradi obtožb, da s platforme ni pravočasno odstranil nezakonite vsebine, nato pa so ga po plačilu varščine spustili.

Paved Durov Telegram Louvre dragulji nakit kraja
Naslednji članek

Bagri zapeljali v Belo hišo, Trump si gradi novo plesno dvorano

Naslednji članek

Vlado bo vodila 'japonska železna lady'

SORODNI ČLANKI

Durov trdi, da Telegram ni naprodaj in da je oče več kot 100 otrok

Aretirani ustanovitelj Telegrama zapustil Francijo

Durov si je premislil: Telegram bo delil določene podatke z oblastmi

Pavel Durov: Aretacija je bila zgrešena, morali bi kontaktirati Telegram

Je aretacija ruskega poslovneža Durova politično motivirana?

Pavel Durov odkorakal s sodišča po plačilu petmilijonske varščine

Durov iz pridržanja, ne sme zapustiti Francije, grozi mu 10 let zapora

Telegram: aretirani Durov nima česa skrivati

V Franciji aretirali prvega moža Telegrama, Rusi zahtevajo pojasnila

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
21. 10. 2025 10.44
+1
Dečko se boš moral pogovarjat z novim lastnikom.
ODGOVORI
1 0
Zmaga Ukrajini
21. 10. 2025 10.41
-4
No, zato pa mora biti tale mosskvić v ZAE. Evropa je zanj pač zaprta, zato mu kaj drugega ne ostane.
ODGOVORI
0 4
sabro4
21. 10. 2025 10.50
kako pa kaj podpora Washingtonićićijev, tomahavkićići ne pridejo tudi Patriotići ne pa to, boš preživela to neskončno podporo Amerokanićijev
ODGOVORI
0 0
25.maj
21. 10. 2025 10.39
centri civilizacije se nenehno premikajo, nekoč babilon,.... pariz,..... abu dabi? mogoče
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306