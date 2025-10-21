Durov ponuja odkup draguljev iz Louvra, rop ga 'sploh ne preseneča'

Potem ko so v nedeljo štirje roparji sredi belega dne vdrli v najslavnejši pariški muzej in pobegnili z osmimi dragocenostmi, ki so pripadali kraljevim družinam iz 19. stoletja, ruski tehnološki podjetnik Pavel Durov ponuja alternativno "rešitev", poroča RT. Policija namreč storilce še vedno išče.
'Tam pač nihče ne krade'
"Z veseljem bi kupil ukradeni nakit in ga podaril nazaj Louvru," je kontroverzni tehnološki podjetnik, ki živi v Dubaju, zapisal na omrežju X in nato dodal: "Mislim, seveda, v Louvre Abu Dhabi – tam pač nihče ne krade." Louvre Abu Dhabi je umetnostni muzej v Združenih arabskih emiratih, odprt leta 2017 na otoku Saadiyat. Francoski muzeji, vključno s pariškim Louvrom, mu pogosto posojajo umetnine.
Durov je zapisal, da ga pariški rop sploh ni presenetil: "To je še en žalosten znak propada nekoč velike države, kjer je vlada izpopolnila umetnost preusmerjanja pozornosti ljudi z namišljenimi grožnjami, namesto da bi se soočila s pravimi."
Durov je že prej obtožil francosko vlado, da ga skuša prisiliti k uvedbi politične cenzure na Telegramu. Lani so ga pridržali na letališču v Parizu zaradi obtožb, da s platforme ni pravočasno odstranil nezakonite vsebine, nato pa so ga po plačilu varščine spustili.
