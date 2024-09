Durov si je premislil: Telegram bo delil določene podatke z oblastmi

Soustanovitelj in izvršni direktor družbenega omrežja Telegrama Pavel Durov je napovedal, da bo omrežje z organi pregona delilo več informacij v primerih, ko bodo uporabniki kršili pogoje uporabe omrežja. Pogoji se s tem spreminjajo, saj se je Telegram ob nastanku zavezal, da nikoli ne bo razkril nobenih podatkov o svojih uporabnikih.

Podjetje bo na podlagi veljavnih pravnih zahtev oziroma nalogov za preiskavo posredovalo telefonske številke in IP naslove uporabnikov pristojnim organom pregona, je sporočil Durov, ki verjame, da bodo kriminalce s tem odvračali od uporabe omrežja.

"Iskalnik na Telegramu je namenjen iskanju prijateljev in odkrivanju novic, ne pa promociji nezakonitega blaga," je zapisal na omrežju Telegram."Medtem ko 99,999 odstotka uporabnikov Telegrama nima nič skupnega s kriminalom, 0,001 odstotka uporabnikov, ki so vpleteni v nezakonite dejavnosti, meče slabo luč na celotno platformo in ogroža interese skoraj milijarde naših uporabnikov," je še zapisal.

39-letnega Durova so francoske oblasti aretirale 24. avgusta v okviru predhodne preiskave, v kateri mu očitajo omogočanje kaznivih dejanj organiziranih skupin, kot so nezakonite transakcije, goljufije in pranje denarja, razširjanje fotografij mladoletnih oseb in trgovina z drogami.