Aretirani ustanovitelj Telegrama zapustil Francijo

Durov je iz Francije poletel v Dubaj, saj ima tudi državljanstvo Združenih arabskih emiratov. Medtem ga francoski organi še vedno preiskujejo zaradi več kaznivih dejanj v povezavi z aplikacijo Telegram, preko katere naj bi potekalo tudi dogovarjanje za trgovanje z drogo, pranje denarja in razširjanje spolno eksplicitnih slik otrok. Očitki letijo tudi na domnevno pomanjkljivo moderiranje vsebine na aplikaciji.

Durova so aretirali avgusta lani na letališču v bližini Pariza, vse obtožbe od takrat zavrača. Med preiskavo so mu prepovedali zapustiti Francijo, plačati je moral tudi pet milijonov evrov varščine. Dvakrat tedensko pa se je moral zglasiti tudi na policijski postaji.

Prejšnji konec tedna pa so mu francoske oblasti pogoje omilile in mu med drugim dovolile, da lahko začasno zapusti Francijo, poroča Euronews.

Zahvalil se je tudi francoskim preiskovalnim sodnikom, da so mu dovolili zapustiti Francijo. Hkrati trdi, da je Telegram dolga leta ne le izpolnjeval zakonske obveznosti, temveč imel še strožja svoja pravila.

Telegram je Durov ustanovil skupaj s svojim bratom po protestih, ki so leta 2011 in 2012 pretresli Moskvo. Telegram je sicer tudi osrednje komunikacijsko orodje ruske vojske na ukrajinskem bojišču in ruski vojaški blogerji so bili ob aretaciji Durova prepričani, da želi Zahod z aretacijo Durova, ki nikoli ne razkriva podatkov o svojih uporabnikih, prisiliti, da stori prav to.