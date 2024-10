'Duša Francije' za pet evrov? Katoliška cerkev ostro proti

Predsednik Emmanuel Macron je o katedrali, ki so jo aprila 2019 uničili plameni, dejal: "Je naša zgodovina, naša literatura, naša kolektivna domišljija – kraj, kjer smo živeli vse svoje velike trenutke, naše vojne in naše osvoboditve. Je epicenter našega življenja." Nekateri starodavno katedralo imenujejo tudi "duša Francije".

Francoska dobrodelna ustanova za nacionalno dediščino Fondation du Patrimoine je stanje številnih državnih kapelic, cerkva, opatij in katedral opisala kot zelo zaskrbljujoče, pri čemer jih je približno 5000 ogroženih, skoraj 500 pa jih je v tako slabem stanju, da so zaprte za javnost. Guillaume Poitrinal , predsednik organizacije, je dejal, da je navdušen, ko vidi, da politiki končno začenjajo razumeti grožnjo verskim objektom. "75 milijonov evrov na leto bi lahko pomagalo preprečiti, da bi popolnoma izginili."

Francoski notranji minister Bruno Retailleau je pozdravil idejo in je za radio France Inter povedal, da "če pet evrov lahko reši francosko versko dediščino, je to dobra stvar, ne glede na to, ali kdo verjame v nebesa ali ne".

Datijeva je za časnik Le Figaro povedala, da morajo ljudje po vsej Evropi plačati za obisk veličastnih verskih stavb, in dodala, da je pariškemu nadškofu predlagala zelo preprosto idejo: simbolično pristojbino za vse turistične obiske Notre-Dame. Na ta način bi lahko zbrali do 75 milijonov evrov, kar bi bilo v celoti namenjeno ohranjanju verske dediščine Francije, je dejala. "Notre-Dame bi rešila vse cerkve v Franciji. To bi bil veličasten simbol."

Vstopnina v nasprotju z zakonom?

Vladni predlog bi lahko naletel tudi na pravne težave, povezane s francoskim sekularističnim zakonom iz leta 1905, ki je ločil cerkev in državo ter med drugim prenesel lastništvo verskih objektov na državo. Zakon določa, da obiski cerkve ne morejo biti predmet davka ali dajatve. Cerkve lahko obiskovalcem zaračunajo vstop v določene prostore, na primer v zvonik, kot je to storila sama Notre-Dame (za 17 evrov) pred požarom. "Ne morete pa zaračunati dostopa do same stavbe," je dejala Maëlle Comte, predavateljica na univerzi Jean Monnet.

Ker zakon iz leta 1905 ni del francoske ustave, so nekateri pravni strokovnjaki predlagali, da bi ga vlada, če bi bila res odločna, lahko preprosto znova napisala. Ariel Weil, župan središča Pariza, meni, da je nekaj treba storiti. "Ministrov predlog, kakršen je, morda ne bo izvedljiv," je dejal za Radio France, da pa se postavlja vprašanje ogromnega števila obiskovalcev Notre-Dame in ogromnih naložb, ki so potrebne, v versko dediščino po vsej državi. Po njegovem mnenju vsekakor ni absurdno vprašati, ali nekaj milijonov obiskovalcev na leto ne bi moglo prispevati prostovoljnega prispevka ali priporočene pristojbine ob vstopu.

Stéphane Bern, Macronov svetovalec za dediščino, pa meni, da je Notre-Dame božja hiša in mora biti vstop brezplačen. Hkrati pa se sprašuje: "Ali je res tako slabo zaračunavati turistom v kratkih hlačah s fotoaparati okoli vratu?"