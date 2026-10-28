Duševno bolnega moškega želijo deportirati, čeprav ima državljanstvo

Ameriška služba za priseljevanje in carine (ICE) nima pooblastil za pridržanje ameriških državljanov, vendar to že dolgo počne, običajno za nekaj ur ali dni, kadar njeni uradniki zamenjajo identiteto posameznikov ali ne morejo takoj preveriti njihovega državljanstva. Odvetniki, ki se ukvarjajo s priseljensko zakonodajo, pravijo, da bi bilo skoraj desetmesečno nezakonito pridržanje redko, vendar ne brez primere. In prav to je ugotovila analiza tiskovne agencije AP. Že skoraj leto ima ICE pridržanega 39-letnega Phillipa Jamesa, znanega tudi pod imenom Felibi Siagha-Coke, za katerega trdijo, da ni ameriški državljan. Brez predložitve dokazov trdijo, da je bil rojstni list, ki ga je moški predložil za pridobitev ameriškega potnega lista, ponarejen.

Vendar je AP v svoji analizi našla dokumente, ki podpirajo navedbe njegove matere in pravne ekipe, da je bil rojen na Floridi, zato ne bi smel biti v pristojnosti ICE. Ugotovitve kažejo, da bi lahko površna preiskava, pomanjkljiv nadzor in morebitna nepripravljenost priznati napako povzročili, da je ameriški državljan skoraj vse leto 2026 preživel v pridržanju. In to se dogaja v času, ko si administracija Donalda Trumpa prizadeva pospešiti deportacije velikega števila ljudi, za katere obstaja sum, da v ZDA prebivajo nezakonito.

Pridržani vztraja, da je bil rojen na Jamajki

James je pridržan v centru ICE Speedway Slammer v Indiani, kjer čaka na deportacijo. Njegovi odvetniki so se večkrat pritožili na odločitev imigracijskega sodnika, da ga deportirajo na Jamajko, medtem ko je zvezni sodnik nakazal, da bi lahko kmalu odločil o zahtevi za njegovo izpustitev iz pripora. James trdi, da je bil rojen na Jamajki in da je leta 2009 nezakonito vstopil v ZDA. A jamajške oblasti so sporočile, da v svojih evidencah nimajo podatkov o njegovem rojstvu ali državljanstvu, James pa dokazil za svoje trditve ni mogel predložiti, kažejo javno dostopni dokumenti. Jamesovo vztrajanje, da je bil rojen na Jamajki, je posledica prepričanja, ki je simptom paranoidne shizofrenije, navajajo poročila zdravstvenih strokovnjakov, ki so ga nedavno pregledali in svoja mnenja predložili sodišču. Med drugim namreč tudi trdi, da je nezakonski sin nekdanjega jamajškega premierja in potomec kraljeve družine v Libanonu. Trdi tudi, da ima libanonsko državljanstvo, čeprav za to ni dokazov. Eden od psihologov je sklenil, da James zaradi resnosti svoje duševne bolezni, vključno z globoko zakoreninjenim sistemom prepričanj, "ni zanesljiv vir informacij o lastni preteklosti".

Večkrat vložil prošnjo za državljanstvo

James se je leta 1987 rodil v okrožju Orange na Floridi materi, ki je bila ameriška državljanka, in očetu, ki je bil jamajški državljan, kaže rojstni list, ki so ga predložili njegovi odvetniki, njegovo verodostojnost pa je potrdila tudi njegova mati. Po njeni zapriseženi izjavi se James že od otroštva spopada z duševno boleznijo. Ko je v mladostniških letih postal težko obvladljiv, je živel na Floridi pri očetu, ki je umrl leta 2024. Sodni dokument iz leta 1988 v postopku ugotavljanja Jamesovega očetovstva, ki ga je AP pridobila neodvisno, se ujema s podatki na rojstnem listu, vključno z datumom rojstva, identiteto njegovih bioloških staršev in njihovim prebivališčem na Floridi.

Leta 2008 je na podlagi rojstnega lista, ki ga je priložil vlogi, dobil ameriški potni list, izdan na njegovo rojstno ime. Leta 2023 je po tem, ko je sodišče v New Yorku odobrilo spremembo njegovega imena v Felipe Bella De Campbell Coke, zaprosil za nov potni list, ki so mu ga prav tako izdali. Vendar je leta 2024 iz nejasnih razlogov začel vlagati vrsto prošenj za ameriško državljanstvo in zaščito pred deportacijo. Trdil je, da se je rodil na Jamajki in pridobil državljanstvo kot posvojeni otrok ameriških državljanov. Pri tem je navajal zapleteno zgodbo, ki je ni bilo mogoče preveriti, in napačno trdil, da je bil rojen leta 1992. Kljub temu mu je ameriška vlada preklicala potni list in zavrnila njegovo prošnjo za državljanstvo. V prošnji je pisalo, da se je rodil na Jamajki 1987 ter da je njegova "prava identiteta" Felibi Siagha Baladi Kambil Coke, kar je ime, ki ga je prevzel pred kratkim. V odločbi o preklicu njegovega potnega lista ni bilo podrobneje pojasnjeno, kako so oblasti prišle do takšnega sklepa. Jamajške oblasti so Jamesovim odvetnikom sporočile, da v svojih evidencah nimajo podatkov o rojstvu ali državljanstvu osebe s tem imenom, izhaja iz sodnih dokumentov. Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je za AP povedalo, da je bil prvotni potni list izdan na podlagi "ponarejenega rojstnega lista", vendar na dodatna vprašanja ni odgovorilo in za svoje trditve ni predložilo nobenih dokazov. Iz dokumentov je razvidno, da James ni znal pojasniti, kako je prišel do rojstnega lista, izdanega na Floridi. "Še danes ne razumem," je dejal v pogovoru z ameriško službo za državljanstvo in priseljevanje (USCIS) julija 2025. Pri utemeljevanju ukrepanja proti Jamesu se je ICE skliceval tudi na njegovo kazensko preteklost, ki vključuje obsodbo iz leta 2011 zaradi napada z nevarnim orožjem. Zaradi tega je bil na Floridi obsojen na pet let zapora. Vendar je v dokumentih iz tega in drugih postopkov naveden kot ameriški državljan.

ICE je decembra 2025 začel postopek njegove odstranitve iz države in mu vročil poziv na zaslišanje pred imigracijskim sodiščem. Takrat je živel v New Yorku. Sodnik je 5. januarja preložil postopek deportacije, agenti ICE pa so Jamesa aretirali po zaslišanju. Jamesa so odpeljali v priporni center Miami v kraju Bunker Hill v Indiani, zapor z najvišjo stopnjo varovanja, v katerem so pred kratkim v okviru sodelovanja med zveznimi oblastmi in zvezno državo začeli nastanjati do 1000 pripornikov ICE. Bela hiša je ustanovo v navezavi na povezanost Indiane z avtomobilskim dirkanjem poimenovala Speedway Slammer. Center se sooča s pritožbami zaradi prenatrpanosti in zanemarjanja zdravstvene oskrbe, v njem pa sta umrla najmanj dva pripornika. Dogovor je za zvezno državo donosen, saj bi ji lahko v prvih dveh letih prinesel 213 milijonov dolarjev. Med drugim predvideva plačilo 291 dolarjev na pripornika na dan.

Slaba obravnava ICE

Ni prvič, da so duševne bolezni in invalidnosti prispevale k podobnim krivicam, pravi profesorica Jacqueline Stevens, ki že dalj časa preučuje primere nezakonitega pridržanja ameriških državljanov s strani službe ICE. "V teh primerih se dokazi, ki podpirajo deportacijo, obravnavajo kot verodostojni, medtem ko se dokazi, ki ji nasprotujejo, označijo za ponarejene," je dejala. "Ta primer ni osamljen. Takšno ravnanje ni napaka v sistemu, temveč značilnost načina, kako ICE obravnava trditve o ameriškem državljanstvu." Na ameriškem ministrstvu za domovinsko varnost so zanikali, da bi ICE pridržal ameriške državljane, in poudarili, da imajo pridržane osebe, zoper katere potekajo postopki odstranitve iz države, pravico do ustreznega pravnega postopka.