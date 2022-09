Dva avtobusa z nezakonitimi priseljenci odložili pred hišo Kamale Harris

Sredi naraščajočega spora glede migrantske politike v ZDA sta dva avtobusa polna migrantov prispela tik pred rezidenco podpredsednice ZDA Kamale Harris v Washingtonu. Migrante so tja poslale teksaške oblasti, ki opozarjajo demokrate, naj se odločijo za ostrejšo politiko do nezakonitega priseljevanja v ZDA. Poleg tega je Florida nezakonite priseljence poslala v letovišče petičnih ameriških liberalcev Martha's Vineyard v državi Massachusetts.

Na včerajšnji dan je podpredsednico ZDA Kamalo Harris pričakalo veliko presenečenje. Pred hišo sta jo namreč čakala dva avtobusa polna nezakonitih priseljencev. Gre za namerno potezo s strani republikanskih guvernerjev, ki na tak način želijo opozoriti demokrate, naj se odločijo za ostrejšo politiko do nezakonitega priseljevanja v ZDA. Pred Kamalino hišo so odložili od 75 do 100 ljudi, večinoma venezuelskih državljanov. Kasneje je po njih prišla nevladna organizacija in jih preselila v cerkev. "Harris trdi, da je naša meja varna in zanika krizo," je pozneje na Twitterju zapisal guverner Teksasa Greg Abbott. "Migrante pošiljamo na njeno dvorišče, da bi Bidnovo administracijo pozvali, naj opravi svoje delo in zavaruje mejo." Predsednik ZDA Joe Biden je v četrtek obsodil določene republikanske guvernerje, ki po njegovem prepričanju priseljence uporabljajo kot orodje za politične igrice, potem ko so iz Floride in Teksasa več deset ljudi z avtobusi in letali prepeljali v demokratske države.

icon-expand Predsednik ZDA Joe Biden FOTO: AP

"Republikanci se igrajo politiko na hrbtih nedolžnih ljudi. To, kar počnejo, je preprosto napačno, neameriško in brezobzirno," je dejal Biden. "Imamo vzpostavljene postopke za upravljanje migracij na meji in prizadevamo si, da bi bili varni, urejeni in humani. Republikanski uradniki ne bi smeli posegati v ta proces s takšnimi političnimi podvigi," je dodal.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Do poteze je prišlo le dan po tem, ko je floridski guverner Ron DeSantis poslal dve letali z migranti v letovišče liberalcev Martha's Vineyard, kar je dodobra razjezilo demokrate in spodbudilo buren odziv v medijih. Republikanski guvernerji, kot je DeSantis, se za take poteze odločajo v znak protesta zaradi neustreznih zveznih prizadevanj za varnost južne meje.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Politične napetosti med obema stranema naraščata prav zaradi ogromnega števila ljudi, ki prihajajo na ameriško-mehiško mejo, zvezne države, kot sta Teksas in Arizona, pa so na tisoče migrantov poslale v mesta, kot so Chicago, New York in Washington DC. Zdi se, da obe državi stopnjujeta taktiko, zaradi katere republikanske države pošiljajo migrante na demokratična območja. Med migranti na avtobusih v Washingtonu sta bila tudi Delinyer Mendoza in njegova partnerica Maybel, mlad venezuelski par, ki je v ZDA prispel po napornem pohodu po Srednji Ameriki in Mehiki. Medtem ko so uradniki v Teksasu paru povedali, da se odpravljata v Washington, sta šele od novinarjev kasneje izvedela, da sta pred hišo podpredsednice. "Nismo vedeli," je dejala Maybel. "O tem smo izvedeli od vseh vas ... Smo v negotovosti in smo se nameravali sprehajati naokoli, ne da bi vedeli, kje smo," so povedali novinarjem. Par se je nameraval odpraviti v New York, kjer imata družino.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right