Dva brodoloma v enem dnevu, pogrešanih več kot 60 ljudi

Ladja je odplula iz Libije, na njej so bili migranti iz Sirije, Egipta, Pakistana in Bangladeša, so v skupni izjavi sporočili agencija ZN za begunce UNHCR, Mednarodna organizacija za migracije in agencija ZN za otroke UNICEF.

Sredozemsko morje je v samo enem dnevu terjalo življenja več deset ljudi, veliko jih je še pogrešanih. Nemška dobrodelna organizacija RESQSHIP je sporočila, da so v ponedeljek v bližini otoka Lampedusa iz potapljajočega se lesenega čolna rešili 51 ljudi. A za 10 ljudi, ujetih pod krovom, je bilo prepozno. Preživele so predali italijanski obalni straži in jih odpeljali na obalo, poroča AP.

Na isti dan je nesreča zajela še drugo skupino migrantov, pogrešanih je več kot 60 ljudi, od tega 26 otrok, so sporočili iz organizacije Zdravniki brez meja. "Celotne družine iz Afganistana so domnevno mrtve. Iz Turčije so odšli pred osmimi dnevi in pred tremi ali štirimi dnevi padli v vodo. Niso imeli rešilnih jopičev, nekatera plovila pa se niso ustavila, da bi jim pomagala," so eni od zdravnic povedali preživeli.

Sredozemsko morje je sicer najbolj smrtonosna znana migracijska pot na svetu. Po podatkih ZN je od leta 2014 v njenih vodah umrlo ali izginilo več kot 23.500 migrantov. ZN in druge nevladne organizacije intenzivno pozivajo vlade EU, naj okrepijo prizadevanja za iskanje in reševanje v Sredozemlju ter tudi razširijo zakonite in varne migracijske poti, da migranti "ne bodo prisiljeni tvegati svojih življenj na morju".