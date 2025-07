'Je Aladinova?' V Dubrovniku 107 evrov za brisačo

"Je to Aladinova brisača? Ali zna leteti?"

"Čez nekaj let Hrvaška ne bo več turistična država."

To so le nekateri izmed odzivov pod videoposnetkom na TikToku, kjer so v eni izmed trgovin v Dubrovniku posneli brisačo za na plažo, ki stane 107 evrov.

"Nič nam ne gre na bolje, ko vse toleriramo in molčimo, znamo le tipkati in se pritoževati za zaslonom. Namesto da bi bojkotirali in se končno postavili na noge," se je pritožil eden izmed uporabnikov TikToka.

Cena brisače po poročanju Net.hr vendarle ni napisana po pomoti, saj jo je mogoče po približno enaki ceni kupiti tudi na spletu.