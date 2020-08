Dva dni nasilja na protestih v Belorusiji, Tihanovska na varnem v Litvi

Volitev sicer ni opazoval nihče, v njihovo legitimnost pa je podvomila tako EU kot ZDA. Lukašenko, ki je na oblasti že od leta 1994, je opisal podpornike opozicije kot "ovce, ki jih nadzirajo tuje sile".

Iz njene ekipe so sporočili, da se izogiba protestom, ki že drugi dan potekajo po državi, in sicer zaradi »možnih provokacij«. Protesti so izbruhnili po objavi rezultatov vzporednih volitev, ko je postalo jasno, da jih je zopet dobil Lukašenko. Že prvi dan so iz države prihajala poročila o policijskem nasilju nad protestniki – ti naj bi pretepali ljudi, prav tako pa so uporabljali zastraševalne bombe in gumijaste naboje. Oblasti so sporočile, da je umrl protestnik, ker mu je v rokah razneslo eksplozivno napravo. To je prva potrjena žrtev od začetka spopadov, čeprav so organizacije za človekove pravice že včeraj poročale o smrtni žrtvi, kar pa so v Belorusiji zanikali.