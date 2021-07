Dva dni po eksploziji v kemični tovarni vendarle lahko začeli s preiskavo

Preiskovalci so lahko dva dni po eksploziji in požaru, ki ga je ta povzročila, vstopili v poslopje, je sporočil tiskovni predstavnik policije. Poleg policistov v preiskavi sodelujejo tudi kriminalisti, uslužbenci oblasti, pristojnih za okolje, in predstavniki podjetja Currenta, ki upravlja kompleks. Pri preiskavi si bodo pomagali tudi z droni.

Tiskovni predstavnik kölnske policije je povedal, da je vprašanje, ali bodo lahko vstopili v vse dele poslopja, saj obstaja nevarnost zrušitve in onesnaženosti s strupenimi kemikalijami. Po njegovih besedah je malo verjetno, da bodo takoj ugotovili vzrok eksplozije.

Tožilstvo je sicer v sredo uvedlo preiskavo zaradi uboja iz malomarnosti. Preiskovali bodo tudi, ali je bila eksplozija posledica malomarnosti.

Ta je odjeknila v torek dopoldne v sežigalnici odpadkov v kemičnem industrijskem kompleksu v mestu Leverkusen na zahodu Nemčije. Po eksploziji je zagorel rezervoar, v katerem so bila shranjena klorirana topila. Pri tem sta umrla najmanj dva človeka, 31 jih je bilo poškodovanih. Že v sredo so iz podjetja Currenta sporočili, da za pet pogrešanih zaposlenih ni več upanja, da bi jih našli žive.