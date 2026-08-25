Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Dva kandidata, isto ime: nenavadna bitka za sedež v ameriškem senatu

Anchorage, 25. 08. 2026 15.47 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Kapitol

Na novembrskih vmesnih volitvah se bodo za sedež v senatu ZDA iz zvezne države Aljaska potegovali štirje kandidati, a oddaja glasu za pravega utegne biti za volivce prava preizkušnja. Za senatorski sedež namreč kandidira trenutni senator Dan Sullivan, poleg njega pa se bo za glasove volivcev najverjetneje potegoval tudi njegov soimenjak.

Na Aljaski sta bila na nedavnih primarnih volitvah za zvezni senat uspešna demokratska kandidatka Mary Peltola ter republikanec in trenutni senator Dan S. Sullivan. A na volilnem lističu bosta poleg njiju še dva kandidata.

Ker na Aljaski po navedbah ameriške televizije NBC News še niso prešteli vseh glasov, še ni jasno, kdo bosta preostala dva kandidata, ki so jima volivci prejšnji teden na primarnih volitvah poleg Peltole in Sullivana namenili največ glasov. A eno od štirih mest na lističu utegne zapolniti še en republikanec Dan Sullivan.

Dan S. Sullivan
Dan S. Sullivan
FOTO: Profimedia

Republikanska stranka je poskušala upokojenega učitelja Dana J. Sullivana prisiliti, naj se umakne iz tekme za senatorja. Očita mu namreč, da se je na volitve podal zgolj zato, da bi zmedel volivce in odvzel glasove senatorju Danu S. Sullivanu, ki ga podpira tudi predsednik ZDA Donald Trump.

Po navedbah republikancev naj bi Dan J. Sullivan pomagal demokratski kandidatki Peltoli, saj bi z enakim imenom jemal glasove republikanskemu kandidatu Danu S. Sullivanu.

Dan J. Sullivan vztraja pri kandidaturi in vrhovno sodišče na Aljaski mu je junija pritrdilo. Upokojeni učitelj je po navedbah NBC News zanikal obtožbe, da je namen njegove kampanje zmesti volivce. Tako on kot Peltola sta obenem zanikala očitke o usklajevanju.

Dan J. Sullivan
Dan J. Sullivan
FOTO: X (Posnetek zaslona)

Trenutnega senatorja Dana S. Sullivana je prejšnji torek na družbenem omrežju Facebook podprl tudi nekdanji župan največjega aljaškega mesta Anchorage. Ta je volivce pozval, naj volijo za pravega kandidata, trenutnega senatorja, ki da je bil odličen.

Da je zmeda še večja, je nekdanjemu županu prav tako ime Dan Sullivan oziroma Dan A. Sullivan. Sam se je v objavi na Facebooku razglasil za originalnega Dana Sullivana.

Volitve na Aljaski bodo pomembne, saj bo pričakovano tesen spopad za senatorski stolček pomagal odločiti, katera stranka bo po novembrskih vmesnih volitvah nadzorovala ameriški kongres.

Aljaska ZDA senat volitve Dan Sullivan

'Trn v peti' švedske vojske: nepremičnina ruskega poslovneža ob vojaški bazi

Bodo ZDA zaradi Trumpa ob več kot 600 milijard zelenih naložb?

24ur.com Za predsedniški stolček se poteguje šest kandidatov, v ospredju le dva
24ur.com Kdo so letošnji raznoliki predsedniški kandidati?
24ur.com Robert F. Kennedy mlajši napovedal predsedniško kandidaturo
24ur.com Ob izteku roka kandidaturo vložila tudi Sabina Senčar
24ur.com Bezenšek ob odstopu: Deležen sem bil zelo agresivnih groženj
24ur.com V kongresu tudi demokratka in republikanec slovenskega rodu
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kot otrok je ilegalno prodajala sadje – danes ima milijone in pomaga drugim
Kaj storiti, če otrok pri dveh letih še ne govori?
Kaj storiti, če otrok pri dveh letih še ne govori?
Dva para o tem, ali obstaja popoln čas za odločitev o otroku
Dva para o tem, ali obstaja popoln čas za odločitev o otroku
Kdo je lepotica, s katero je Ruben Van Gucht dobil hčerko?
Kdo je lepotica, s katero je Ruben Van Gucht dobil hčerko?
zadovoljna
Portal
Dopust brez načrtovanja, hitenja in skrbi? Tunizija ponuja recept za oddih v dvoje
Vse oči so bile uprte v njena stopala
Vse oči so bile uprte v njena stopala
Lepotni trend iz frizerskih salonov, ki ruši desetletja stara lepotna pravila in osvaja vse več žensk
Lepotni trend iz frizerskih salonov, ki ruši desetletja stara lepotna pravila in osvaja vse več žensk
Ženske, ki po 50. letu cvetijo, imajo teh 7 skupnih navad
Ženske, ki po 50. letu cvetijo, imajo teh 7 skupnih navad
vizita
Portal
Nihče, razen nje, nima takšne diagnoze
Zaradi spodletele operacije je odšel od doma, pomagali so mu zdravniki v tuji državi
Zaradi spodletele operacije je odšel od doma, pomagali so mu zdravniki v tuji državi
Koliko stresa nosimo v črevesju
Koliko stresa nosimo v črevesju
Joe Biden v bitki z rakom: 'Izkoristiva vsak skupni trenutek'
Joe Biden v bitki z rakom: 'Izkoristiva vsak skupni trenutek'
cekin
Portal
Bizaren trik z gotovino in aluminijasto folijo: deluje ali gre le za še en spletni mit?
Zakaj ljudje skrivajo denar pred partnerjem? Vsak tretji priznava finančne skrivnosti
Zakaj ljudje skrivajo denar pred partnerjem? Vsak tretji priznava finančne skrivnosti
Zaradi te hrane lahko na službenem kosilu hitro naredite slab vtis
Zaradi te hrane lahko na službenem kosilu hitro naredite slab vtis
Sindikati pozivajo k izrabi dopusta za spremstvo prvošolčka
Sindikati pozivajo k izrabi dopusta za spremstvo prvošolčka
moskisvet
Portal
Lindsey Vonn v Rogličevem dresu: njen naslednji korak po hudi poškodbi
Vozil je samo 13 km/h. Policist ga je lovil s kolesom in mu napisal kazen
Vozil je samo 13 km/h. Policist ga je lovil s kolesom in mu napisal kazen
Bila je seks simbol Jugoslavije: pri 64 letih še vedno navdušuje
Bila je seks simbol Jugoslavije: pri 64 letih še vedno navdušuje
Nenaden strah pred vožnjo – zakaj se pojavi in kako ga premagati?
Nenaden strah pred vožnjo – zakaj se pojavi in kako ga premagati?
dominvrt
Portal
Pokukajte v dom Julie Roberts: tako je videti brezčasni 'old money' slog, ki osvaja ljubitelje notranjega oblikovanja
Lahko prihranite več kot 4.000 evrov, če se odločite za menjavo peči
Lahko prihranite več kot 4.000 evrov, če se odločite za menjavo peči
Ena od najbolj hvaležnih vrtnin: ob pravilni negi daje pridelek več mesecev
Ena od najbolj hvaležnih vrtnin: ob pravilni negi daje pridelek več mesecev
Po dopustu: Kako ohraniti čudovite spomine in se izogniti navlaki
Po dopustu: Kako ohraniti čudovite spomine in se izogniti navlaki
okusno
Portal
Če imate doma jajčevce, poskusite to: preprosta jed, ki nasiti za več ur
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Ne marate teksture priljubljenega sira? Ta preprost trik ga spremeni v kremast namaz
Ne marate teksture priljubljenega sira? Ta preprost trik ga spremeni v kremast namaz
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
voyo
Portal
Prekrokana noč 2
Živalska patrulja
Živalska patrulja
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907