Dva kandidata, isto ime: nenavadna bitka za sedež v ameriškem senatu

Na Aljaski sta bila na nedavnih primarnih volitvah za zvezni senat uspešna demokratska kandidatka Mary Peltola ter republikanec in trenutni senator Dan S. Sullivan. A na volilnem lističu bosta poleg njiju še dva kandidata.
Ker na Aljaski po navedbah ameriške televizije NBC News še niso prešteli vseh glasov, še ni jasno, kdo bosta preostala dva kandidata, ki so jima volivci prejšnji teden na primarnih volitvah poleg Peltole in Sullivana namenili največ glasov. A eno od štirih mest na lističu utegne zapolniti še en republikanec Dan Sullivan.
Republikanska stranka je poskušala upokojenega učitelja Dana J. Sullivana prisiliti, naj se umakne iz tekme za senatorja. Očita mu namreč, da se je na volitve podal zgolj zato, da bi zmedel volivce in odvzel glasove senatorju Danu S. Sullivanu, ki ga podpira tudi predsednik ZDA Donald Trump.
Po navedbah republikancev naj bi Dan J. Sullivan pomagal demokratski kandidatki Peltoli, saj bi z enakim imenom jemal glasove republikanskemu kandidatu Danu S. Sullivanu.
Dan J. Sullivan vztraja pri kandidaturi in vrhovno sodišče na Aljaski mu je junija pritrdilo. Upokojeni učitelj je po navedbah NBC News zanikal obtožbe, da je namen njegove kampanje zmesti volivce. Tako on kot Peltola sta obenem zanikala očitke o usklajevanju.
Trenutnega senatorja Dana S. Sullivana je prejšnji torek na družbenem omrežju Facebook podprl tudi nekdanji župan največjega aljaškega mesta Anchorage. Ta je volivce pozval, naj volijo za pravega kandidata, trenutnega senatorja, ki da je bil odličen.
Da je zmeda še večja, je nekdanjemu županu prav tako ime Dan Sullivan oziroma Dan A. Sullivan. Sam se je v objavi na Facebooku razglasil za originalnega Dana Sullivana.
Volitve na Aljaski bodo pomembne, saj bo pričakovano tesen spopad za senatorski stolček pomagal odločiti, katera stranka bo po novembrskih vmesnih volitvah nadzorovala ameriški kongres.
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