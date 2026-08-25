Dva kandidata, isto ime: nenavadna bitka za sedež v ameriškem senatu

Na Aljaski sta bila na nedavnih primarnih volitvah za zvezni senat uspešna demokratska kandidatka Mary Peltola ter republikanec in trenutni senator Dan S. Sullivan. A na volilnem lističu bosta poleg njiju še dva kandidata. Ker na Aljaski po navedbah ameriške televizije NBC News še niso prešteli vseh glasov, še ni jasno, kdo bosta preostala dva kandidata, ki so jima volivci prejšnji teden na primarnih volitvah poleg Peltole in Sullivana namenili največ glasov. A eno od štirih mest na lističu utegne zapolniti še en republikanec Dan Sullivan.

Dan S. Sullivan FOTO: Profimedia

Republikanska stranka je poskušala upokojenega učitelja Dana J. Sullivana prisiliti, naj se umakne iz tekme za senatorja. Očita mu namreč, da se je na volitve podal zgolj zato, da bi zmedel volivce in odvzel glasove senatorju Danu S. Sullivanu, ki ga podpira tudi predsednik ZDA Donald Trump. Po navedbah republikancev naj bi Dan J. Sullivan pomagal demokratski kandidatki Peltoli, saj bi z enakim imenom jemal glasove republikanskemu kandidatu Danu S. Sullivanu. Dan J. Sullivan vztraja pri kandidaturi in vrhovno sodišče na Aljaski mu je junija pritrdilo. Upokojeni učitelj je po navedbah NBC News zanikal obtožbe, da je namen njegove kampanje zmesti volivce. Tako on kot Peltola sta obenem zanikala očitke o usklajevanju.

Dan J. Sullivan FOTO: X (Posnetek zaslona)