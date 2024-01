Dva meseca po hudi prometni nesreči s smrtnim izidom uvedli preiskavo proti Banožiću

"Občinsko državno odvetništvo v Vinkovcih je proti hrvaškem državljanu (1979) izdalo sklep o uvedbi preiskave zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče v cestnem prometu," so sporočili iz državnega odvetništva.

Kot so zapisali, obstaja utemeljen sum, da je 44-letni obtoženec 11. novembra 2023 okoli 6.10 pri Vinkovcih vozil po levem prometnem pasu. "Obstaja utemeljen sum, da je zaradi neprilagojene hitrosti lastnostim vozišča, zavijanja v desno in zmanjšane vidljivosti zaradi megle in preglednosti zaradi skupine vozil začel prehitevati skupino vozil (t. i. traktor s prikolico), ne da bi pri tem upošteval, ali lahko to dejanje izvede varno, in pri tem ni bil pozoren na druga vozila na cesti," so navedli v pojasnilu.