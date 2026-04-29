Nekdanji ameriški uradniki: Molk glede napada na šolo zelo nenavaden

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Po napadu na dekliško šolo v Minabu Profimedia

Napad na šolo v Minabu na jugu Irana

Po napadu na šolo v Iranu

Napad na dekliško šolo v Minabu

Inštalacija v Teheranu v spomin na pobite deklice iz Minaba Profimedia











Zelo nenavadno je, da tudi po tako dolgem času niso objavili niti osnovnih informacij o napadu, pravi pet nekdanjih ameriških uradnikov, med njimi tudi nekdanja vodilna vojaška pravnica. Ti namreč ostro kritizirajo ameriško obrambno ministrstvo (Pentagon), ker še vedno ni priznalo ameriške vpletenosti v smrtonosni napad na iransko šolo, piše BBC. 28. februarja, v prvih urah ameriško-izraelske vojne proti Iranu, je raketa zadela osnovno šolo v Minabu. Po podatkih iranskih oblasti je v napadu umrlo 168 ljudi, od tega 110 deklic. Dva meseca po dogodku Pentagon na vprašanja o napadu odgovarja skopo: da incident še preiskujejo in da bodo več podrobnosti posredovali, ko bodo te na voljo.

Preliminarne ugotovitve: za napad verjetno odgovorne ameriške sile

Ameriški mediji so že v začetku marca poročali, da je že začetna preiskava nakazala, da je iransko dekliško šolo zadela ameriška raketa in da so ameriške sile šolo zadele nenamerno, verjetno zaradi zastarelih oziroma napačnih koordinat. Kljub temu uradnega priznanja odgovornosti za napad še ni, kar sproža očitke o netransparentnosti in izogibanju odgovornosti. Ameriški predsednik Donald Trump je celo brez dokazov za napad okrivil Iran. Tudi po tem, ko je v javnost prišel videoposnetek, na katerem je videti, da ameriški Tomahawk zadene vojaško oporišče poleg šole, je odgovoril, da posnetka ni videl, in dodal, da ima Iran rakete Tomahawk – čeprav za to ni podal nikakršnih dokazov. V tej vojni naj bi tovrstne rakete imele in uporabljale le ZDA. Ko so ga nekaj dni pozneje novinarji spraševali o ugotovitvah preliminarne preiskave, da naj bi bile za napad na šolo odgovorne ZDA, pa je Trump odgovoril, da o tem nič ne ve. Tudi ko so obrambnega ministra Petea Hegsetha v začetku marca vprašali o napadu, je ta za BBC odgovoril: "Lahko rečem le, da to preiskujemo. Seveda nikoli ne napadamo civilnih ciljev."

'Preprosto tega ne želijo priznati ali o tem govoriti'

Trenutno stališče ZDA "presenetljivo odstopa od standardnega odziva", pravi podpolkovnica Rachel E. VanLandingham, upokojena generalna pravobranilka v ameriških letalskih silah in nekdanja višja pravna svetovalka pri ameriškem centralnem poveljstvu med vojnama v Iraku in Afganistanu. "V preteklosti so administracije vsaj pokazale zvestobo, zavezanost vojnemu pravu," je dejala po poročanju BBC. Kot pravi, pa v izjavah trenutne administracije pogreša zavezanost k odgovornosti in zagotovila, da se kaj takega ne bo ponovilo. V takšnih primerih steče rutinska vojaška preliminarna preiskava z namenom, da se ugotovi, ali je bila dejansko škoda med civilisti in ali so ZDA v tistem času delovale na tem območju in bi jo lahko povzročile, je za BBC pojasnil Wes Bryant, nekdanji višji svetovalec za natančno bojevanje in zmanjševanje civilne škode pri Pentagonovem centru odličnosti za civilno zaščito.

Komemoracija žrtev napada na šolo v Minabu FOTO: Profimedia

"Ko sta izpolnjena oba kriterija, se preiskava dejansko uradno sproži," pravi. Tako že s postopkovnega gledišča kaže na to, da vedo, da so to povzročile ZDA, sicer ne bi začeli preiskavo. "Preprosto tega ne želijo priznati ali o tem govoriti," je pojasnil in dodal. "To, da ne dajejo popolnoma nobenih komentarjev o tem, je preprosto nesprejemljivo," pravi Bryant, ki je Pentagon zapustil lani, ko so pod vodstvom Hegestha zmanjšali število osebja v enoti za škodo med civilisti. "Pentagon bi običajno v takšnih primerih odgovornost prevzel takoj ali relativno hitro in nato verjetno potreboval daljše obdobje, da predloži vse podrobnosti, zato se mi to zdi problematično," pa je za BBC dejal še en nekdanji uradnik, ki zaradi občutljivosti zadeve ni želel biti imenovan.

Demokrati zahtevajo odgovore

In medtem ko Pentagon ne daje informacij, so demokratski kongresniki glede napada v Minabu večkrat pisali Hegsethu in od njega zahtevali jasne odgovore. Dobili pa so zgolj splošne odgovore o tem, da bodo rezultati preiskave objavljeni po njenem zaključku. Republikanski kongresniki pa vprašanj glede napada, ki jim jih je postavil BBC, niso želeli komentirati. Republikanski senator John Kennedy je sicer 10. marca obsodil napad in za The New York Times povedal: "Mislim, da smo naredili napako. Bila je grozna, grozna napaka." Pentagonovi uradniki so od začetka napadov na Iran člane kongresa večkrat za zaprtimi "brifirali" o vojaških operacijah, ti pa so jim med drugim postavljali tudi vprašanja o napadu v Minabu. A so tudi njim vladni predstavniki povedali, da preiskave, ki še poteka, ne morejo komentirati. Prav tako pa na teh brifingih niso priznali odgovornosti ZDA.

Spominski center za žrtve napada v Minabu FOTO: AP

Pretekli primeri, kje so ZDA hitro priznale odgovornost