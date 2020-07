Dva meseca po smrti Georgea Floyda znova nasilni protesti v Seattlu in Portlandu

Minevata dva meseca od tragične smrti temnopoltega Američana Georgea Floyda v Minneapolisu, ki je umrl, ko je policist med priprtjem osem minut klečal na njegovem vratu. Ameriška družba zahteva spremembe, obenem pa postaja močno deljena. Dnevi velikih protestov od New Yorka do Los Angelesa so sicer minili, a manjši še vedno trajajo.

V Portlandu so se demonstranti spopadli s policijo. Podprli so jih tudi protestniki v Seattlu, ki so podtikali požare in rabijali okna. Protest se je sicer sprva začel dokaj mirno, protestniki so v rokah nosili transparente "Živimo v policijski državi" in "Ni pravice, ni miru". Nato se je miren protest sprevrgel v nasilje. Protestniki so v policiste metali kamenje, steklenice in petarde. Policija je odgovorila s solzivcem. 25 ljudi so aretirali, 21 policistov pa je med spopadi utrpelo poškodbe.

Protesti proti rasizmu v ZDA so dobili nov zagon, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v Portland napotil zvezne agente, da bi ti vnovič vzpostavili red in ustavili početje ljudi, ki so jih razglasili za anarhiste. Prisotnosti zveznih agentov sicer nasprotujejo lokalne oblasti.