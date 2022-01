Dva milijona ljudi v Tigrayju nujno potrebuje hrano: Samo spimo in upamo, da ne bomo umrli

Prav tako družine vsa sredstva porabijo samo za prehrano. Kar 13 odstotkov otrok, mlajših od pet let in skoraj dve tretjini nosečnic ter doječih mater trpi zaradi podhranjenosti.

Svetovni program za hrano (WFP) je podružnica Združenih narodov za pomoč v hrani in največja humanitarna organizacija na svetu, ki se osredotoča na lakoto in varnost preskrbe s hrano.

"Ta mračna ocena ponovno potrjuje, da prebivalci severne Etiopije potrebujejo povečano humanitarno pomoč in da jo potrebujejo zdaj," je dejal Michael Dunford , regionalni direktor WFP za vzhodno Afriko. "WFP dela vse, kar je v njegovi moči, da bi zagotovil, da bodo konvoji s hrano in z zdravili prešli skozi bojne linije. Toda če se bodo spopadi nadaljevali, bodo morale vse strani v konfliktu pristati na humanitarni premor in omogočiti prometne koridorje, da bi zaloge dosegle milijone, ki stradajo," je dejal.

"Pred konfliktom smo jedli trikrat na dan, zdaj pa je tudi enkrat na dan težko. Hrano sem si sposojala od svoje družine, zdaj pa je je zmanjkalo tudi njim. Samo spimo in upamo, da ne bomo umrli," je raziskovalcem povedala Kiros , mati samohranilka šestih otrok, ki živi na obrobju glavnega mesta regije Mekelle, poroča The Guardian.

Humanitarno pomoč v obliki hrane potrebuje devet milijonov ljudi

WFP ocenjuje, da v severni Etiopiji, kjer se spopadi odvijajo v več regijah, in sicer v regiji Afar in Amhara ter Tigray, humanitarno pomoč v obliki hrane potrebuje devet milijonov ljudi, kar je največ doslej.

V Amhari se je lakota v petih mesecih več kot podvojila. V Afarju, kjer so se v zadnjih dneh spopadi med Ljudsko osvobodilno fronto Tigray in silami, zvestimi premierju Abiju Ahmedu, še okrepili, so nedavni podatki o zdravstvenem pregledu pokazali, da je bila stopnja podhranjenosti otrok, mlajših od pet let, 28-odstotna, kar je precej nad standardnim pragom za izredne razmere, ki sicer znaša 15 odstotkov.

Odkar je novembra 2020 izbruhnil konflikt, je bilo ZN in drugim humanitarnim organizacijam težko oceniti raven potreb v Tigrayju predvsem zaradi pomanjkanja dostopa na terenu in telekomunikacij. ZN so prav tako zvezno vlado obtožili, da preprečuje, da bi hrana in nujne medicinske zaloge prišle v regijo. Vlada je to sicer zanikala.

Prvič od lanskega septembra prispel tudi medicinski material

V sredo je Mednarodni komite Rdečega križa (ICRC) sporočil, da je v Mekelle prvič od lanskega septembra dostavil medicinski material. Zdravniki v referenčni bolnišnici Ayder so sprožili alarm zaradi hudega pomanjkanja inzulina, v tokratni pošiljki naj bi ga zadostovalo za približno mesec dni.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direktor Svetovne zdravstvene organizacije, je pred kratkim obtožil Abiyjevo vlado, da je Tigray obsodila na pekel, s tem ko je zavrnila dostop do medicinskih zalog. "Veliko olajšanje je, da je ta prva pošiljka prispela v bolnišnice," je dejal Apollo Barasa, zdravstveni koordinator delegacije ICRC v Etiopiji. "Ta pomoč je rešilna bilka za tisoče ljudi in ne morem dovolj poudariti, kako pomembno je, da pošiljke še naprej prihajajo."