Srna na cesti? Dva mrtva in 30 poškodovanih na hrvaški avtocesti

Na hrvaški avtocesti A3 med izvozoma Popovača in Križ sta nekaj po tretji uri zjutraj po trčenju avtobusa in avtomobila umrli dve osebi. Poškodovanih je bilo 31 ljudi.

Posnetki s kraja nesreče prikazujejo veliko število reševalcev na terenu, ki pomagajo poškodovanim, in prevrnjen avtobus. Varnostna ograja je bila uničena, avtomobil pa je končal na vozišču v nasprotni smeri.

29 ljudi so prepeljali v bolnišnice v več mestih. Hrvaško ministrstvo za zdravje je izrazilo sožalje družinam umrlih in pacientom zaželelo hitro okrevanje.

Gasilci, ki so sodelovali v intervenciji, so poročali, da je voznik Golfa povedal, da je zbil srno in izstopil iz avtomobila, da bi opozoril druge voznike. Voznik avtobusa ga po njihovih besedah ni pravočasno videl in je trčil vanj.

Po poročanju hrvaškega portala net.hr je bilo v nesreči udeleženo vozilo z registrskimi tablicami Bosne in Hercegovine.

"V prometni nesreči sta bila udeležena avtobus z bosansko-hercegovskimi nacionalnimi oznakami in avtomobil, prav tako z bosansko-hercegovskimi nacionalnimi oznakami. Po prvih podatkih sta umrli dve osebi, več oseb pa je bilo poškodovanih in prepeljanih v bližnje bolnišnice. Promet na odseku Križ-Popovača je preusmerjen na obe strani," so še sporočili hrvaški policaji.

Promet na avtocesti med priključkoma Popovača in Križ je prekinjen, obvozi pa so urejeni po državnih, okrožnih in lokalnih cestah. Kolona vozil na križišču Popovača v smeri Bregane se je povečala na 11 kilometrov.